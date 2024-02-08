Иван ГАШЕК: «Надо идти вперед. Задача сборной Чехии – выиграть группу»

Сборные Чехии, Албании и Грузии стали соперниками украинский команды в группе В1 Лиги наций 2024/25.

Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций.

«Я не хочу делать расчеты, как и перед жеребьевкой. Наша задача ясна – мы должны идти вперед. Группа сбалансирована, поэтому не имеет особого значения, кто, когда и с кем играет. Это будет битва в каждой игре.

Албания? Это, безусловно, может стать мотивацией не только для самих игроков, но мы все хотим показать, что мы лучше, чем Албания. Свою силу они показали особенно в домашнем матче. Наша задача – вернуть им этот долг и на этот раз получить шесть очков».

Чешский хавбек Томаш Соучек: «Что касается меня, я доволен жеребьевкой, все команды сбалансированы. Недавно мы играли с Украиной и Албанией, так что у нас будет мотивация снова сыграть с ними и добиться успеха. Грузия будет новым опытом, но я верю, что мы сможем это сделать».

Полузащитник сборной Чехии Вацлав Черны: «Группа определенно будет сбалансированной, но мы захотим бороться за повышение. У Украины явно отличные игроки, и это будет сильный соперник, который тоже захочет пройти дальше. Недавно мы дважды играли с Албанией, знаем, насколько они неприятны. Нас ждут два очень сложных и качественных матча. В Грузии наверняка будет много качественных игроков. Они наверняка захотят добиться как можно лучших результатов в группе».

Петр Фушек, глава чешской федерации футбола:

«Я думаю, что это сложный жребий. Но с другой стороны, Лига наций – это маленький чемпионат Европы, и мы не можем выбирать. Я думаю, что наши амбиции должны сохраниться, чтобы попытаться выиграть группу и перейти в Лигу А. Текущая форма, безусловно, будет иметь решающее значение, но в любом случае это фантастическая подготовка к отборочным играм чемпионата мира. Мы не можем отказаться от целей и прогресса. Другие команды наверняка будут иметь аналогичные амбиции».