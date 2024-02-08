Шевченко показал зубы. УАФ не поддержала поправки Чеферина
Только англичане не пожелали менять устав организации
Сегодня в Париже состоялся очередной Конгресс УЕФА, на котором был принят ряд важных решений, напрямую влияющих на будущее этой организации.
В частности, в устав УЕФА внесена правка, позволяющая нынешнему президенту организации Александеру Чеферину в четвертый раз баллотироваться на этот пост. Чтобы она была принята, требовалось набрать две трети голосов от всех 55 членов организации.
По данным La Repubblica, против поправок, расширяющих права и возможности для Чеферина, выступила только Футбольная ассоциация (Англия).
Украинская ассоциация футбола, боссом которой с недавних пор стал Андрей Шевченко, воздержалась.
Ряд скандинавских ассоциаций, а также федерации футбола Румынии и Молдовы проголосовали за внесение поправок в интересах Чеферина, хотя ранее их относили к так называемому оппозиционному блоку.
Ранее свой пост в УЕФА покинул хорват Звонимир Бобан, который таким образом выразил несогласие с намерениями Чеферина.
Отметим, что сам Чеферин дал понять, что рассматривает свою нынешнюю каденцию на посту президента УЕФА как последнюю, ведь баллотироваться на нее вновь в 2027 году он не собирается.
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