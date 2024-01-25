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25 января 2024, 15:14 | Обновлено 25 января 2024, 15:59
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Экс-одноклубник Шевченко ушел из руководства УЕФА из-за прений с Чеферином

Звонимир Бобан не согласен с желанием президента организации идти на четвертый президентский срок

25 января 2024, 15:14 | Обновлено 25 января 2024, 15:59
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Экс-одноклубник Шевченко ушел из руководства УЕФА из-за прений с Чеферином
Getty Images/Global Images Ukraine. Звонимир Бобан

Известный в прошлом игрок «Милана», выступавший за «россо-нери» вместе с Андреем Шевченко, и сборной Хорватии Звонимир Бобан объявил о своем уходе с поста руководителя футбольного департамента УЕФА.

Такое решение Бобана связано с тем, что он выступает против внесения поправок в регламент УЕФА, которые позволят действующему президенту организации Александеру Чеферину остаться в должности на четвертый срок — до 2031 года.

«Я говорил с президентом УЕФА о проблеме, которая возникла во время последнего заседания исполкома УЕФА в Гамбурге. Это предложение внести поправки в устав УЕФА, чтобы позволить Чеферину выдвинуть свою кандидатуру на следующем конгрессе 8 февраля в Париже.

После того, как я выразил большую озабоченность и полное несогласие с методом и самим предложением, президент Чеферин ответил, что для него нет никакой юридической и морально-этической проблемы и что он будет поддерживать эту, на мой взгляд, губительную идею», — цитирует Бобана vecernji.hr.

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Звонимир Бобан Александер Чеферин УЕФА исполком УЕФА
Источник Vecernji List
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Комментарии 2
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Gargantua
хоть у одного человека там есть принципы
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+4
Xvalenok03
Может он и прав.
Но в отставку в знак протеста надо идти после принятия этих поправок, а не до.
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0
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