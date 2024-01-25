Экс-одноклубник Шевченко ушел из руководства УЕФА из-за прений с Чеферином
Звонимир Бобан не согласен с желанием президента организации идти на четвертый президентский срок
Известный в прошлом игрок «Милана», выступавший за «россо-нери» вместе с Андреем Шевченко, и сборной Хорватии Звонимир Бобан объявил о своем уходе с поста руководителя футбольного департамента УЕФА.
Такое решение Бобана связано с тем, что он выступает против внесения поправок в регламент УЕФА, которые позволят действующему президенту организации Александеру Чеферину остаться в должности на четвертый срок — до 2031 года.
«Я говорил с президентом УЕФА о проблеме, которая возникла во время последнего заседания исполкома УЕФА в Гамбурге. Это предложение внести поправки в устав УЕФА, чтобы позволить Чеферину выдвинуть свою кандидатуру на следующем конгрессе 8 февраля в Париже.
После того, как я выразил большую озабоченность и полное несогласие с методом и самим предложением, президент Чеферин ответил, что для него нет никакой юридической и морально-этической проблемы и что он будет поддерживать эту, на мой взгляд, губительную идею», — цитирует Бобана vecernji.hr.
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