В Париже состоялся Конгресс УЕФА. Какие решения приняты?
Следующее подобное мероприятие пройдет 3 апреля 2025 года в Белграде
8 февраля в Париже прошел очередной 48-й Конгресс УЕФА, в котором приняли участие президент УАФ Андрей Шевченко и генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко.
На мероприятии был принят ряд решений.
Поправки к Уставу УЕФА
Все предложенные поправки в Устав УЕФА были одобрены, включая положение о том, что в Исполнительном комитете УЕФА должны быть по крайней мере две женщины.
Отчеты о деятельности и финансовых вопросах
Был утвержден отчет президента и Исполнительного комитета УЕФА и отчет администрации УЕФА за 2022/23 годы, а также финансовые отчеты за 2022/23 и бюджет на 2024/25 годы.
Ратификация новых членов Исполнительного комитета УЕФА
Ассоциация европейских клубов ECA (два представителя на четыре года)
- Насер Аль-Хелаифи («Пари Сен-Жермен» (Франция)
- Мигель Анхель Хиль Марин («Атлетико» (Мадрид, Испания)
Европейские лиги EL (один представитель на один год)
- Педру Проэнса (Лига Португалии).
Кроме того, был ратифицирован состав органов УЕФА по вопросам правосудия и Комитета УЕФА по управлению и соответствию.
Следующий 49-й очередной Конгресс УЕФА состоится 3 апреля 2025 года в Белграде, Сербия.
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