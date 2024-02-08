В Париже состоялся Конгресс УЕФА. Какие решения приняты?

8 февраля в Париже прошел очередной 48-й Конгресс УЕФА, в котором приняли участие президент УАФ Андрей Шевченко и генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко.

На мероприятии был принят ряд решений.

Поправки к Уставу УЕФА

Все предложенные поправки в Устав УЕФА были одобрены, включая положение о том, что в Исполнительном комитете УЕФА должны быть по крайней мере две женщины.

Отчеты о деятельности и финансовых вопросах

Был утвержден отчет президента и Исполнительного комитета УЕФА и отчет администрации УЕФА за 2022/23 годы, а также финансовые отчеты за 2022/23 и бюджет на 2024/25 годы.

Ратификация новых членов Исполнительного комитета УЕФА

Ассоциация европейских клубов ECA (два представителя на четыре года)

Насер Аль-Хелаифи («Пари Сен-Жермен» (Франция)

Мигель Анхель Хиль Марин («Атлетико» (Мадрид, Испания)

Европейские лиги EL (один представитель на один год)

Педру Проэнса (Лига Португалии).

Кроме того, был ратифицирован состав органов УЕФА по вопросам правосудия и Комитета УЕФА по управлению и соответствию.

Следующий 49-й очередной Конгресс УЕФА состоится 3 апреля 2025 года в Белграде, Сербия.