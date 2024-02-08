Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Париже состоялся Конгресс УЕФА. Какие решения приняты?
Украина. Премьер лига
08 февраля 2024, 20:27 | Обновлено 08 февраля 2024, 20:42
525
1

В Париже состоялся Конгресс УЕФА. Какие решения приняты?

Следующее подобное мероприятие пройдет 3 апреля 2025 года в Белграде

08 февраля 2024, 20:27 | Обновлено 08 февраля 2024, 20:42
525
1
В Париже состоялся Конгресс УЕФА. Какие решения приняты?
УЕФА

8 февраля в Париже прошел очередной 48-й Конгресс УЕФА, в котором приняли участие президент УАФ Андрей Шевченко и генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко.

На мероприятии был принят ряд решений.

Поправки к Уставу УЕФА

Все предложенные поправки в Устав УЕФА были одобрены, включая положение о том, что в Исполнительном комитете УЕФА должны быть по крайней мере две женщины.

Отчеты о деятельности и финансовых вопросах

Был утвержден отчет президента и Исполнительного комитета УЕФА и отчет администрации УЕФА за 2022/23 годы, а также финансовые отчеты за 2022/23 и бюджет на 2024/25 годы.

Ратификация новых членов Исполнительного комитета УЕФА

Ассоциация европейских клубов ECA (два представителя на четыре года)

  • Насер Аль-Хелаифи («Пари Сен-Жермен» (Франция)
  • Мигель Анхель Хиль Марин («Атлетико» (Мадрид, Испания)

Европейские лиги EL (один представитель на один год)

  • Педру Проэнса (Лига Португалии).

Кроме того, был ратифицирован состав органов УЕФА по вопросам правосудия и Комитета УЕФА по управлению и соответствию.

Следующий 49-й очередной Конгресс УЕФА состоится 3 апреля 2025 года в Белграде, Сербия.

По теме:
ШЕВЧЕНКО: «Это большой вызов. Мы обсуждали, как сохранить футбол в Украине»
ПСЖ собирается сменить домашний стадион
ИНФАНТИНО: «Шевченко вдохновлял нацию. И как президент УАФ сделает то же»
Украинская ассоциация футбола УЕФА конгресс УЕФА Нассер Аль-Хелаифи Педру Проэнса Андрей Шевченко Игорь Грищенко
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цыганков назвал двух игроков сборной Украины, которыми интересуется Жирона
Футбол | 08 февраля 2024, 18:23 0
Цыганков назвал двух игроков сборной Украины, которыми интересуется Жирона
Цыганков назвал двух игроков сборной Украины, которыми интересуется Жирона

Клуб лично расспрашивал у Виктора о Шапаренко и Пихаленке

Источник: украинский форвард хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине
Футбол | 07 февраля 2024, 21:45 36
Источник: украинский форвард хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине
Источник: украинский форвард хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине

Богдан Вьюнник не проводит сборы вместе с командой, а находится в Саудовской Аравии

Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
Футбол | 08.02.2024, 17:30
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
Убедительная победа. Шахтер уверенно обыграл туркменистанский гранд
Футбол | 08.02.2024, 13:52
Убедительная победа. Шахтер уверенно обыграл туркменистанский гранд
Убедительная победа. Шахтер уверенно обыграл туркменистанский гранд
Довбик рассказал, какого украинского игрока может подписать Жирона
Футбол | 08.02.2024, 21:08
Довбик рассказал, какого украинского игрока может подписать Жирона
Довбик рассказал, какого украинского игрока может подписать Жирона
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Выталкиватель парашутистов
Редакция, а-а-у-у-у! А где информация о том, что при помощи оной поправки к Уставу УЕФА, Чефирин продлил свой срок на должности на о-о-ч-е-н-ь  длительный рок? павелка рядом с ним не стоял, но он в СИЗО греет нары...
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
08.02.2024, 07:45
Футбол
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге резко поднялся перед матчем с Реалом
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге резко поднялся перед матчем с Реалом
07.02.2024, 10:01 5
Футбол
Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Какие выводы сделал баск?
Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Какие выводы сделал баск?
07.02.2024, 00:05 7
Футбол
Боб АРУМ – о травме Фьюри: «Почему другая сторона открывает свой рот?»
Боб АРУМ – о травме Фьюри: «Почему другая сторона открывает свой рот?»
07.02.2024, 12:20 3
Бокс
Мудрик может перейти в испанский гранд. Стал известен план Челси
Мудрик может перейти в испанский гранд. Стал известен план Челси
08.02.2024, 15:37 29
Футбол
ЛУНИН: Бернабеу скандирует имя парня из города с населением 30 000 человек
ЛУНИН: Бернабеу скандирует имя парня из города с населением 30 000 человек
08.02.2024, 06:12 3
Футбол
ВИДЕО. Новый Лунин или новый Куртуа? Как Волошин дебютировал за Реал
ВИДЕО. Новый Лунин или новый Куртуа? Как Волошин дебютировал за Реал
07.02.2024, 07:36 5
Футбол
ВИДЕО. Лунин публично сообщил, до какого года рассчитан контракт с Реалом
ВИДЕО. Лунин публично сообщил, до какого года рассчитан контракт с Реалом
08.02.2024, 12:01 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем