ИНФАНТИНО: «Шевченко вдохновлял нацию. И как президент УАФ сделает то же»

Президент ФИФА Джанни Инфантино и новоизбранный президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко на встрече на Конгрессе УЕФА в Париже, столице Франции, обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

Джанни Инфантино отметил: «Андрей Шевченко был избран главой УАФ 25 января 2024 года, вступив на этот пост в своей стране в разгар конфликта, изменившего национальный футбольный ландшафт. Сборные Украины продолжают играть, хоть и в других странах, проводя домашние матчи, в частности, в Польше и Германии.

Мне было приятно снова встретиться с Андреем Шевченко, на этот раз после его избрания президентом Украинской ассоциации футбола. Как игрок Андрей Шевченко вдохновлял нацию, и как президент Украинской ассоциации футбола, я убежден, он сделайте то же самое. В последнее время украинский футбол сохранил впечатляющую динамику во время тяжелого периода, и благодаря своей энергии президент Шевченко предоставит прекрасной игре в своей стране дополнительный толчок, а мы здесь, чтобы поддержать их постоянный рост на поле и вне его».

В то время как успех молодежной сборной U-21 принес Украине первое участие в Олимпийских играх в Париже-2024, мужская национальная команда все еще может попасть на будущий чемпионат Европы под руководством бывшего партнера Шевченко по сборной Украины и нынешнего главного тренера национальной сборной Сергея Реброва.

Инфантино отметил, что статус президента Шевченко как иконы национального футбола и его видение будущего игры позволят украинскому футболу двигаться вперед и вверх.