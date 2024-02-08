ШЕВЧЕНКО: «Это большой вызов. Мы обсуждали, как сохранить футбол в Украине»

Президент ФИФА Джанни Инфантино и новоизбранный президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко на встрече на Конгрессе УЕФА в Париже, столице Франции, обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

Шевченко, единогласно избранный президентом УАФ, а ранее возглавлявший национальную сборную Украины, сказал, что они с Инфантино обсудили ряд тем во время встречи.

Он также признал важную роль ФИФА в поддержке УАФ, а также через такие инициативы, как программа FIFA Forward, FIFA Football for Schools и FIFA Talent Development Scheme – формировании украинского общества и воспитании нового поколения Шевченко.

Андрей Шевченко: «Во-первых, мы говорили об Украине, о том, какая ситуация в стране. Мы говорили о том, как мы можем не просто сохранить футбол на Украине, но и развивать его во время войны. Это большой вызов для меня. Я думаю, что мы можем работать над разными проектами.

Один из моих ключевых моментов – это помощь массовому футболу, разработка программ для молодых поколений. В повестке дня были женский футбол и цифровизация. У ФИФА много программ, которые мы уже используем как ассоциация, но планируем использовать их больше и посмотреть, в каком направлении мы можем сотрудничать. Кроме того, для нас очень важно иметь эту международную связь и работать с Фондом ФИФА».