Александрия во втором спарринге дня обыграла клуб из Туркменистана

В четверг «Александрия» провела два матча на сборе в Турции. Утром команда Руслана Ротаня уступила аутсайдеру чемпионата Дании «Видовре» (1:2), а вечером – одержали уверенную победу над командой из Туркменистана – «Ахалом» (3:0).

В первом тайме в составе «Александрии» отличился Даниил Скорко, а после перерыва – Антон Кравченко и Кледсон.

Товарищеский матч

«Александрия» – «Ахал» – 3:0 (1:0)

Голы: Скорко, А. Кравченко, Кледсон.

«Александрия»: (стартовый состав) Ермаков, Кампос, Кравченко, Скорко, Смирный, Калюжный, Плакса, Кулаковский, Костышин, Беляев, Погорелый.