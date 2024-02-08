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Товарищеские матчи
Александрия
08.02.2024 16:00 – FT 3 : 0
Ахал
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Украина. Премьер лига
08 февраля 2024, 20:15 | Обновлено 08 февраля 2024, 20:30
182
0

Александрия во втором спарринге дня обыграла клуб из Туркменистана

Команда Руслана Ротаня трижды отличилась в воротах «Ахала»

08 февраля 2024, 20:15 | Обновлено 08 февраля 2024, 20:30
182
0
Александрия во втором спарринге дня обыграла клуб из Туркменистана
ФК Александрия

В четверг «Александрия» провела два матча на сборе в Турции. Утром команда Руслана Ротаня уступила аутсайдеру чемпионата Дании «Видовре» (1:2), а вечером – одержали уверенную победу над командой из Туркменистана – «Ахалом» (3:0).

В первом тайме в составе «Александрии» отличился Даниил Скорко, а после перерыва – Антон Кравченко и Кледсон.

Товарищеский матч

«Александрия» «Ахал» 3:0 (1:0)
Голы: Скорко, А. Кравченко, Кледсон.

«Александрия»: (стартовый состав) Ермаков, Кампос, Кравченко, Скорко, Смирный, Калюжный, Плакса, Кулаковский, Костышин, Беляев, Погорелый.

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Источник Sport.ua
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