Александрия во втором спарринге дня обыграла клуб из Туркменистана
Команда Руслана Ротаня трижды отличилась в воротах «Ахала»
В четверг «Александрия» провела два матча на сборе в Турции. Утром команда Руслана Ротаня уступила аутсайдеру чемпионата Дании «Видовре» (1:2), а вечером – одержали уверенную победу над командой из Туркменистана – «Ахалом» (3:0).
В первом тайме в составе «Александрии» отличился Даниил Скорко, а после перерыва – Антон Кравченко и Кледсон.
Товарищеский матч
«Александрия» – «Ахал» – 3:0 (1:0)
Голы: Скорко, А. Кравченко, Кледсон.
«Александрия»: (стартовый состав) Ермаков, Кампос, Кравченко, Скорко, Смирный, Калюжный, Плакса, Кулаковский, Костышин, Беляев, Погорелый.
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