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Товарищеские матчи
Александрия
08.02.2024 16:00 - : -
Ахал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 февраля 2024, 11:19 |
42
0

Александрия – Ахал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 февраля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

08 февраля 2024, 11:19 |
42
0
Александрия – Ахал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 февраля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции.

«Александрия» проводит контрольный матч на зимних сборах.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперником украинской команды является «Ахал» из Туркменистана.

Начало товарищеского матча запланировано на 8 февраля 16:00 по Киеву.

Александрия – Ахал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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