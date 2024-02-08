Товарищеские матчи
08.02.2024 16:00 - : -
Украина. Премьер лига08 февраля 2024, 11:19 |
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Александрия – Ахал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 февраля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
08 февраля 2024, 11:19 |
42
0
Смотрите 8 февраля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции.
«Александрия» проводит контрольный матч на зимних сборах.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперником украинской команды является «Ахал» из Туркменистана.
Начало товарищеского матча запланировано на 8 февраля 16:00 по Киеву.
Александрия – Ахал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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