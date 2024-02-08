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Товарищеские матчи
Александрия
08.02.2024 10:00 – FT 1 : 2
Видовре
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Украина. Премьер лига
08 февраля 2024, 12:28 | Обновлено 08 февраля 2024, 12:31
196
0

Александрия проиграла аутсайдеру чемпионата Дании

Матч против «Видовре» закончился со счетом 1:2

08 февраля 2024, 12:28 | Обновлено 08 февраля 2024, 12:31
196
0
Александрия проиграла аутсайдеру чемпионата Дании
ФК Александрия

Сегодня, 8 февраля 2024 года, состоялся товарищеский матч между украинской «Александрией» и датским «Видовре». Победу со счетом 2:1 одержала номинально гостевая команда.

Датские футболисты фактически выиграли игру за 5 минут. На 37-й минуте счет открыл Тобиас Томсен, а уже на 42-й минуте голом отметился Джеффри Аджей-Брони.

Гол престижа на 89-й минуте забил молодой воспитанник «Шахтера» Владислав Погорилый.

Товарищеские матчи. 8 февраля

Александрия – Видовре – 1:2
Голы: Погорилый, 89 – Томсен, 37, Аджей-Брони, 42

Стартовый состав «Александрии» на игру:

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Александрия контрольные матчи УПЛ Владислав Погорелый
Источник Sport.ua
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