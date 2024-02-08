Александрия проиграла аутсайдеру чемпионата Дании

Сегодня, 8 февраля 2024 года, состоялся товарищеский матч между украинской «Александрией» и датским «Видовре». Победу со счетом 2:1 одержала номинально гостевая команда.

Датские футболисты фактически выиграли игру за 5 минут. На 37-й минуте счет открыл Тобиас Томсен, а уже на 42-й минуте голом отметился Джеффри Аджей-Брони.

Гол престижа на 89-й минуте забил молодой воспитанник «Шахтера» Владислав Погорилый.

Товарищеские матчи. 8 февраля

Александрия – Видовре – 1:2

Голы: Погорилый, 89 – Томсен, 37, Аджей-Брони, 42

Стартовый состав «Александрии» на игру: