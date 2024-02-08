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Товарищеские матчи
Александрия
08.02.2024 10:00 – FT 1 : 2
Видовре
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 февраля 2024, 10:00 | Обновлено 08 февраля 2024, 12:15
124
0

Александрия – Видовре. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 февраля в 10:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

08 февраля 2024, 10:00 | Обновлено 08 февраля 2024, 12:15
124
0
Александрия – Видовре. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 февраля в 10:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции.

«Александрия» проводит контрольный матч на зимних сборах.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперником украинской команды является «Видовре» из Дании.

Начало товарищеского матча запланировано на 8 февраля 10:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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