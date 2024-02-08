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  4. Перес принял важное решение на счет подписания голкипера после слов Лунина
Испания
08 февраля 2024, 17:41 |
2647
0

Перес принял важное решение на счет подписания голкипера после слов Лунина

Видимо, Де Хеа в «Реале» не будет, Андрей и Тибо Куртуа будут конкурировать за место в основе

08 февраля 2024, 17:41 |
2647
0
Перес принял важное решение на счет подписания голкипера после слов Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В ночь на 8 февраля испанское издание El Chiringuito TV опубликовало мини-интервью с украинским голкипером мадридского «Реала» Андреем Луниным.

Лунин подтвердил, что его контракт с королевским клубом рассчитан до завершения сезона 2024/25 и он хочет остаться в команде.

В последнее время ходили слухи, что руководство «сливочных» намерено подписать нового вратаря в летнее трансферное окно в качестве дублера Тибо Куртуа, который должен восстановиться ближе к завершению кампании 2023/24. В частности, речь шла про Давида Де Хеа.

Однако, по информации испанского издания Dond Diario, президент «Реала» Флорентино Перес отказался от идеи подписания еще одного кипера.

Перес провел встречу с Луниным после поединка Ла Лиги с «Атлетико», на которой Лунин изъявил желания остаться в клубе, а ключевым моментом для принятия такого решения для Переса стал тот факт, что Андрей публично заявил, что хочет продолжать защищать цвета «Реала».

Таким образом, Кепа Аррисабалага покинет мадридский клуб летом, его аренда из «Челси» не будет продлена. Лунин и Куртуа будут конкурировать за место в воротах в следующем сезоне.

Кроме того, источник отмечает, что третьим кипером основной команды может стать либо украинец Илья Волошин, который сейчас тренируется с молодежными командами, либо Фран Гонсалес.

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Флорентино Перес Андрей Лунин Тибо Куртуа Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги Кепа Аррисабалага Илья Волошин
Источник Don Diario
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