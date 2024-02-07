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  4. Лунин уйдет летом? Реал нацелился на легендарного вратаря, игравшего в АПЛ
Испания
07 февраля 2024, 16:05 |
783
1

Лунин уйдет летом? Реал нацелился на легендарного вратаря, игравшего в АПЛ

Давид Де Хеа до сих пор без клуба

07 февраля 2024, 16:05 |
783
1
Лунин уйдет летом? Реал нацелился на легендарного вратаря, игравшего в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Де Хеа

Мадридский «Реал» занялся поисками резервного вратаря на следующий сезон.

Сообщается, что арендованный у «Челси» Кепа Аррисабалага точно покинет клуб летом, а Андрей Лунин также может уйти. Более того, оба вратаря не сильно поразили своей надежностью Карло Анчелотти. «Реал» уже подыскал потенциальную замену двум вратарям. Сообщается, что «сливочные» заинтересованы в услугах бывшего голкипера сборной Испании и «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа.

Давид Де Хеа до сих пор находится без клуба после ухода с «Ман Юнайтед», с которым у испанца завершился контракт. «Сливочные» уже пробовали подписать вратаря прошлым летом.

Ранее сообщалось, что Де Хеа может вернуться в АПЛ и играть за «Ньюкасл».

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Давид Де Хеа Кепа Аррисабалага Андрей Лунин Реал Мадрид свободный агент трансферы трансферы Ла Лиги
Источник Realmadridexclusivo
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