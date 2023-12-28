Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ньюкасл намерен подписать экс-голкипера Ман Юнайтед
Англия
28 декабря 2023, 14:19 | Обновлено 28 декабря 2023, 14:34
430
0

Ньюкасл намерен подписать экс-голкипера Ман Юнайтед

«Сорокам» интересен Давид де Хеа

28 декабря 2023, 14:19 | Обновлено 28 декабря 2023, 14:34
430
0
Ньюкасл намерен подписать экс-голкипера Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид де Хеа

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Атлетико» Давид де Хеа может стать игроком «Ньюкасла».

Сообщается, что руководство «сорок» намерено в ближайшее время предложить сотрудничество 33-летнему испанскому вратарю, который, как известно, в настоящий момент имеет статус свободного агента.

До завершения предыдущего сезона-2022/2023 де Хеа играл за «Манчестер Юнайтед». У голкипера истек срок действия контракта, а новый договор клуб и игрок решили не заключать.

Ранее сообщалось, что Давид де Хеа готов стать игроком «Ньюкасла».

По теме:
Георгий СУДАКОВ: «Шахтер умеет держать марку и продавать игроков»
Арсенал может продать конкурента Зинченко в Наполи
Ман Юнайтед в разгар сезона останется на месяц без Онана
трансферы АПЛ трансферы Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Давид Де Хеа
Источник Экрем Конур
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Молодежный ЧМ по хоккею. Канада набросала 10 шайб, разгром от Чехии
Хоккей | 27 декабря 2023, 23:15 0
Молодежный ЧМ по хоккею. Канада набросала 10 шайб, разгром от Чехии
Молодежный ЧМ по хоккею. Канада набросала 10 шайб, разгром от Чехии

Чехи одолели Норвегию, вторая победа Кленовых

Журналист назвал клуб, которому очень нравится Артем Довбик
Футбол | 27 декабря 2023, 22:27 6
Журналист назвал клуб, которому очень нравится Артем Довбик
Журналист назвал клуб, которому очень нравится Артем Довбик

Украинского нападающего «Жироны» в очередной раз сватают в «Атлетико»

«Вскоре он вышел из тупика». В Лондоне оценили игру Мудрика против Пэлас
Футбол | 28.12.2023, 12:04
«Вскоре он вышел из тупика». В Лондоне оценили игру Мудрика против Пэлас
«Вскоре он вышел из тупика». В Лондоне оценили игру Мудрика против Пэлас
Мудрик вошел в историю. У Челси был самый молодой состав на матч АПЛ
Футбол | 28.12.2023, 09:10
Мудрик вошел в историю. У Челси был самый молодой состав на матч АПЛ
Мудрик вошел в историю. У Челси был самый молодой состав на матч АПЛ
Усик предупредил Фьюри: Не «если», а «когда» я выиграю все титулы
Бокс | 27.12.2023, 15:05
Усик предупредил Фьюри: Не «если», а «когда» я выиграю все титулы
Усик предупредил Фьюри: Не «если», а «когда» я выиграю все титулы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Большое воссоединение: Месси и Суарес снова вместе
Большое воссоединение: Месси и Суарес снова вместе
27.12.2023, 17:18 7
Футбол
ВИДЕО. Наоя Иноуэ стал абсолютным чемпионом мира
ВИДЕО. Наоя Иноуэ стал абсолютным чемпионом мира
26.12.2023, 14:47 3
Бокс
Трубин арендует дом в Лиссабоне у известного украинского футболиста
Трубин арендует дом в Лиссабоне у известного украинского футболиста
27.12.2023, 10:48 10
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
28.12.2023, 07:13
Хоккей
Маурисио Почеттино оценил матч с Кристал Пэлас, в котором Мудрик забил гол
Маурисио Почеттино оценил матч с Кристал Пэлас, в котором Мудрик забил гол
28.12.2023, 03:50
Футбол
Мудрик снова забил. Челси одержал победу над Кристал Пэлас в концовке игры
Мудрик снова забил. Челси одержал победу над Кристал Пэлас в концовке игры
27.12.2023, 23:35 7
Футбол
Иноуэ снова абсолют. Разбил Тапалеса, даже не включая режим боксера
Иноуэ снова абсолют. Разбил Тапалеса, даже не включая режим боксера
26.12.2023, 17:52
Бокс
ФОТО. Отпуск или трансфер? Цыганков с женой прилетел в Лондон
ФОТО. Отпуск или трансфер? Цыганков с женой прилетел в Лондон
26.12.2023, 17:33 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем