Ньюкасл намерен подписать экс-голкипера Ман Юнайтед

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Атлетико» Давид де Хеа может стать игроком «Ньюкасла».

Сообщается, что руководство «сорок» намерено в ближайшее время предложить сотрудничество 33-летнему испанскому вратарю, который, как известно, в настоящий момент имеет статус свободного агента.

До завершения предыдущего сезона-2022/2023 де Хеа играл за «Манчестер Юнайтед». У голкипера истек срок действия контракта, а новый договор клуб и игрок решили не заключать.

Ранее сообщалось, что Давид де Хеа готов стать игроком «Ньюкасла».