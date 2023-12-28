Ньюкасл намерен подписать экс-голкипера Ман Юнайтед
«Сорокам» интересен Давид де Хеа
Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Атлетико» Давид де Хеа может стать игроком «Ньюкасла».
Сообщается, что руководство «сорок» намерено в ближайшее время предложить сотрудничество 33-летнему испанскому вратарю, который, как известно, в настоящий момент имеет статус свободного агента.
До завершения предыдущего сезона-2022/2023 де Хеа играл за «Манчестер Юнайтед». У голкипера истек срок действия контракта, а новый договор клуб и игрок решили не заключать.
Ранее сообщалось, что Давид де Хеа готов стать игроком «Ньюкасла».
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