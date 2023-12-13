Англия13 декабря 2023, 19:51 |
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Устал сидеть без работы. Де Хеа готов перебраться в Ньюкасл
Вратарь с лета находится без клуба
13 декабря 2023, 19:51 |
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По информации британских СМИ, вратарь Давид Де Хеа заинтересован в переходе в «Ньюкасл» и ждет предложение клуба.
33-летний вратарь летом покинул «Манчестер Юнайтед» и с тех пор находится в статусе свободного агента. Сообщается, что испанцу надоело сидеть без футбола и он хочет вернуться в игру.
При этом конкретных предложений у статусного вратаря пока нет.
«Ньюкасл» сейчас страдает из-за большого количества травм. Недавно тяжелое повреждение получил основной вратарь команды Ник Поуп.
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