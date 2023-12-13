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  4. Устал сидеть без работы. Де Хеа готов перебраться в Ньюкасл
Англия
13 декабря 2023, 19:51 |
1030
0

Устал сидеть без работы. Де Хеа готов перебраться в Ньюкасл

Вратарь с лета находится без клуба

13 декабря 2023, 19:51 |
1030
0
Устал сидеть без работы. Де Хеа готов перебраться в Ньюкасл
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Де Хеа

По информации британских СМИ, вратарь Давид Де Хеа заинтересован в переходе в «Ньюкасл» и ждет предложение клуба.

33-летний вратарь летом покинул «Манчестер Юнайтед» и с тех пор находится в статусе свободного агента. Сообщается, что испанцу надоело сидеть без футбола и он хочет вернуться в игру.

При этом конкретных предложений у статусного вратаря пока нет.

«Ньюкасл» сейчас страдает из-за большого количества травм. Недавно тяжелое повреждение получил основной вратарь команды Ник Поуп.

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Давид Де Хеа Ньюкасл Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед трансферы АПЛ
Источник Daily Express
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