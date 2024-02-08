Будут проблемы из-за Ман Сити? Гели признался, сыграет ли Жирона в ЛЧ

В декабре 2023 года в Twitter поднялась шумиха на счет того, что «Жирона» не сможет сыграть в Лиге чемпионов 2024/25, даже если туда квалифицируется.

Все дело в том, что «Жирона» и «Манчестер Сити» представляют один футбольный консорциум – City Football Group, а УЕФА еще в 1998 году ввел следующее правило:

«Никто не может быть одновременно вовлечён прямо или косвенно и в каком бы то ни было качестве в управление, администрирование и/или спортивные результаты более чем одного клуба, участвующего в клубном соревновании УЕФА».

Однако из года в год такие вопросы стабильно решаются. К примеру в одном турнире от УЕФА уже не один раз играли «РБ Зальцбург» и «РБ Лейпциг», а в сезоне 2023/24 в еврокубках выступают / выступали «Милан» и «Тулуза» (RedBird Capital), «Астон Вилла» и «Витория Гимарайнш» (одинаковые владельцы, но с разной частью акций), «Брайтон» и «Юнион-Сент Жиллуаз» (один владелец).

В интервью Sport.es президент «Жироны» Делфи Гели рассказал, сможет ли команда выступить в Лиге чемпионов 2024/25, если туда попадет:

– Если вы квалифицируетесь в Лигу чемпионов, будут ли проблемы из-за вхождения в City Football Group?

– Мы понимаем, что проблем не будет. Любая ситуация будет разрешена, и не будет никаких серьезных проблем, кроме возможности участвовать в соревнованиях, если мы пройдем квалификацию. Сначала нам нужно пройти квалификацию, это ясно.

– Вас не беспокоит, что есть люди, которые говорят, что Жирона такая, какая она есть, благодаря City Group?

– Недостаток знаний и понимания заставляет говорить много вещей. Жирона — клуб, который вместе с «Сити» вырос, вылетел из низшего дивизиона и снова вырос. Они являются частью собственности и частью клуба. Мы стараемся заполучить лучших игроков и воспользоваться теми позициями, которые у нас есть, но в этом отношении мы спокойны и ясно понимаем, что находимся в равных условиях со всеми клубами испанской Ла Лиги.

– Будет ли у Жироны Монтиливи в Лиге Чемпионов?

– Это то, что мы делаем, работая на будущее организации. Мы работаем в спортивном городе, который немного более продвинут, и работаем над тем, чтобы иметь возможность улучшить наш стадион и поставить его в один ряд не с Лигой Чемпионов, а с Ла Лигой. Стадион, который сможет вместить больше зрителей и на котором наши люди смогут иметь все удобства, которых, возможно, у них сейчас нет, – сказал Гели.