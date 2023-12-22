Жирона не сможет сыграть в Лиге чемпионов 2024/25 из-за Манчестер Сити?
21 декабря в Twitter поднялась шумиха из-за поста в паблике Madrid Zone
21 декабря Twitter-паблик Madrid Zone опубликовал шокирующий (как показалось изначально) пост.
«Согласно правилась УЕФА, Жирона не сможет сыграть в следующем сезоне Лиги чемпионов, даже если туда квалифицируется, поскольку клуб принадлежит к одной и той же группе с Манчестер Сити.
Жирона может играть в другом турнире от УЕФА, но не в том же самом», – было написано в посте.
«Жирона» и «Манчестер Сити» представляют один футбольный консорциум – City Football Group.
В 1998 году УЕФА ввел следующее правило:
«Никто не может быть одновременно вовлечён прямо или косвенно и в каком бы то ни было качестве в управление, администрирование и/или спортивные результаты более чем одного клуба, участвующего в клубном соревновании УЕФА».
В комментариях под постом Madrid Zone подписчики сразу же отметили, что «РБ Зальцбург» и «РБ Лейпциг» играют в текущем сезоне Лиги чемпионов.
Еще в сезоне 2017/18 эти клубы были одновременно допущены в ЛЧ. Тогда УЕФА аргументировал свое решение так:
«После тщательного расследования в дополнение к нескольким важным структурным и административным изменениям, которые сделали клубы (по корпоративным, финансовым, персональным, спонсорским и прочим вопросам), ИФКК (Инстанция по финансовому контролю клубов) решила, что какое-то одно юридическое или физическое лицо теперь не имеет решающего влияния больше чем на один клуб из участвующих в еврокубках».
В сезоне 2023/24 УЕФА допустил в один турнир еще несколько клубов, которые принадлежат одному консорциуму:
- Милан и Тулуза
Глава RedBird Capital вышел из состава директоров Тулузы.
- Астон Вилла и Витория Гимарайнш
Владельцам Уэс Эденс и Нассеф Савирис принадлежит 100% акций вилланов, до старта ЛЧ принадлежало 46% прав на португальский клуб, а затем они уменьшили долю на Виторию до 29%, чтобы оба клуба были допущены.
- Брайтон и Юнион-Сент Жиллуаз
Владелец – Тони Блум, который перед стартом сезона уменьшил долю на бельгийский клуб до 25%.
Все эти 6 клубов должны соблюдать следующие правила:
- нельзя передавать друг другу игроков – ни в качестве полноценного трансфера, ни в аренду до сентября 2024 года;
- нельзя вступать в какие-либо формы сотрудничества, заключать технические или коммерческие соглашения;
- нельзя использовать общие скаутские базы данных или базы данных игроков.
City Football Group полностью владеет «Манчестер Сити», а на «Жирону» у них только 47% прав. Возможно, в следующей кампании придется уменьшить долю...
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Как ни странно, но это единственный верный шанс команды Гвардиолы завоевать трофей в этом сезоне
Естественно при условии, что она туда отберется, чего ей все и пожелаем!
Не бачу особливих проблем, щоб подібні клуби грали в одному турнірі. Зрозуміло, що їх потрібно розводити по різних групах