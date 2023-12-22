Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона не сможет сыграть в Лиге чемпионов 2024/25 из-за Манчестер Сити?
Лига чемпионов
22 декабря 2023, 07:30 |
11191
8

Жирона не сможет сыграть в Лиге чемпионов 2024/25 из-за Манчестер Сити?

21 декабря в Twitter поднялась шумиха из-за поста в паблике Madrid Zone

22 декабря 2023, 07:30 |
11191
8
Жирона не сможет сыграть в Лиге чемпионов 2024/25 из-за Манчестер Сити?
Twitter. Мичел и Жузеп Гвардиола

21 декабря Twitter-паблик Madrid Zone опубликовал шокирующий (как показалось изначально) пост.

«Согласно правилась УЕФА, Жирона не сможет сыграть в следующем сезоне Лиги чемпионов, даже если туда квалифицируется, поскольку клуб принадлежит к одной и той же группе с Манчестер Сити.

Жирона может играть в другом турнире от УЕФА, но не в том же самом», – было написано в посте.

«Жирона» и «Манчестер Сити» представляют один футбольный консорциум – City Football Group.

В 1998 году УЕФА ввел следующее правило:

«Никто не может быть одновременно вовлечён прямо или косвенно и в каком бы то ни было качестве в управление, администрирование и/или спортивные результаты более чем одного клуба, участвующего в клубном соревновании УЕФА».

В комментариях под постом Madrid Zone подписчики сразу же отметили, что «РБ Зальцбург» и «РБ Лейпциг» играют в текущем сезоне Лиги чемпионов.

Еще в сезоне 2017/18 эти клубы были одновременно допущены в ЛЧ. Тогда УЕФА аргументировал свое решение так:

«После тщательного расследования в дополнение к нескольким важным структурным и административным изменениям, которые сделали клубы (по корпоративным, финансовым, персональным, спонсорским и прочим вопросам), ИФКК (Инстанция по финансовому контролю клубов) решила, что какое-то одно юридическое или физическое лицо теперь не имеет решающего влияния больше чем на один клуб из участвующих в еврокубках».

В сезоне 2023/24 УЕФА допустил в один турнир еще несколько клубов, которые принадлежат одному консорциуму:

  • Милан и Тулуза

Глава RedBird Capital вышел из состава директоров Тулузы.

  • Астон Вилла и Витория Гимарайнш

Владельцам Уэс Эденс и Нассеф Савирис принадлежит 100% акций вилланов, до старта ЛЧ принадлежало 46% прав на португальский клуб, а затем они уменьшили долю на Виторию до 29%, чтобы оба клуба были допущены.

  • Брайтон и Юнион-Сент Жиллуаз

Владелец – Тони Блум, который перед стартом сезона уменьшил долю на бельгийский клуб до 25%.

Все эти 6 клубов должны соблюдать следующие правила:

  • нельзя передавать друг другу игроков – ни в качестве полноценного трансфера, ни в аренду до сентября 2024 года;
  • нельзя вступать в какие-либо формы сотрудничества, заключать технические или коммерческие соглашения;
  • нельзя использовать общие скаутские базы данных или базы данных игроков.

City Football Group полностью владеет «Манчестер Сити», а на «Жирону» у них только 47% прав. Возможно, в следующей кампании придется уменьшить долю...

По теме:
Стало известно условие, при котором Барселона подпишет Виктора Цыганкова
Довбик сравнялся со звездной Реала по количеству голевых действий в Ла Лиге
Где смотреть онлайн финал КЧМ-2023 Манчестер Сити – Флуминенсе
Жирона Манчестер Сити City Football Group Лига чемпионов УЕФА РБ Лейпциг РБ Зальцбург Милан Тулуза Астон Вилла Витория Гимарайнш статьи выбор редакции
Источник Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бетис – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 21 декабря 2023, 18:30 21
Бетис – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Бетис – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 21 декабря в 20:00 по Киеву

Манчестер Сити – Флуминенсе. Прогноз и анонс на финал КЧМ-2023
Футбол | 22 декабря 2023, 07:15 0
Манчестер Сити – Флуминенсе. Прогноз и анонс на финал КЧМ-2023
Манчестер Сити – Флуминенсе. Прогноз и анонс на финал КЧМ-2023

Как ни странно, но это единственный верный шанс команды Гвардиолы завоевать трофей в этом сезоне

В Праге произошла стрельба в университете. Матч ЛЧ перенесен, что известно?
Футбол | 22.12.2023, 05:42
В Праге произошла стрельба в университете. Матч ЛЧ перенесен, что известно?
В Праге произошла стрельба в университете. Матч ЛЧ перенесен, что известно?
ВИДЕО. Он сделал это снова! Артем Довбик забил Бетису
Футбол | 21.12.2023, 20:48
ВИДЕО. Он сделал это снова! Артем Довбик забил Бетису
ВИДЕО. Он сделал это снова! Артем Довбик забил Бетису
Ман Сити хочет помочь Жироне выиграть Ла Лигу и готов отдать ей игроков
Футбол | 21.12.2023, 18:15
Ман Сити хочет помочь Жироне выиграть Ла Лигу и готов отдать ей игроков
Ман Сити хочет помочь Жироне выиграть Ла Лигу и готов отдать ей игроков
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
luceorius
 А ФІФі та УЄФі, як монополістам футболу, заборонити отримання будь яких спонсорських коштів та послуг.
Ответить
+6
Octopus
Оба РБ гоняют между собой игроков как заблагорассудится. И базы наверняка у них общие. Тот случай, когда нельзя, но если очень хочется то можно. Жирона будет играть в ЛЧ без особых проблем, она уже обратила на себя внимание всего мира, УЕФА не откажется от такой возможности запечатлеть сенсацию у себя в турнире.
Естественно при условии, что она туда отберется, чего ей все и пожелаем! 
Ответить
+1
Віктор Коробка
Ото Коломойский поржав з новини! Чи й не труднощі - перекинути кілька десятків відсотків акцій на лівий рахунок!
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Golhrenshtanga
Помню когда два РБ были в одной группе ЛЧ
Ответить
0
Pavel_i_CO
Фігня все це. Ред Були ж грають разом в ЛЧ
Ответить
0
ALM
А може краще Сіті виключити з ЛЧ?
Не бачу особливих проблем, щоб подібні клуби грали в одному турнірі. Зрозуміло, що їх потрібно розводити по різних групах
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Решающая победа. Сборная Украины одолела Польшу и поедет на ЧМ
Решающая победа. Сборная Украины одолела Польшу и поедет на ЧМ
20.12.2023, 21:24 11
Футзал
Футбольная революция. Объявлен формат Европейской Суперлиги
Футбольная революция. Объявлен формат Европейской Суперлиги
21.12.2023, 13:45 77
Футбол
С кем сыграет Мудрик? Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка лиги Англии
С кем сыграет Мудрик? Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка лиги Англии
21.12.2023, 00:35 2
Футбол
«Ест как лев». Названа единственная «проблема» Артема Довбика в Жироне
«Ест как лев». Названа единственная «проблема» Артема Довбика в Жироне
20.12.2023, 17:58 7
Футбол
Умер знаменитый футболист, игравший на трех чемпионатах мира
Умер знаменитый футболист, игравший на трех чемпионатах мира
20.12.2023, 16:15
Футбол
ФОТО. Отпуск на Бали. Жена Кочергина похвасталась сексуальной фигурой
ФОТО. Отпуск на Бали. Жена Кочергина похвасталась сексуальной фигурой
21.12.2023, 06:20 24
Футбол
Биатлон. Сестры Семеренко – чемпионки Украины в миксте
Биатлон. Сестры Семеренко – чемпионки Украины в миксте
20.12.2023, 15:22 1
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем