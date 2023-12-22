Жирона не сможет сыграть в Лиге чемпионов 2024/25 из-за Манчестер Сити?

21 декабря Twitter-паблик Madrid Zone опубликовал шокирующий (как показалось изначально) пост.

«Согласно правилась УЕФА, Жирона не сможет сыграть в следующем сезоне Лиги чемпионов, даже если туда квалифицируется, поскольку клуб принадлежит к одной и той же группе с Манчестер Сити.

Жирона может играть в другом турнире от УЕФА, но не в том же самом», – было написано в посте.

«Жирона» и «Манчестер Сити» представляют один футбольный консорциум – City Football Group.

В 1998 году УЕФА ввел следующее правило:

«Никто не может быть одновременно вовлечён прямо или косвенно и в каком бы то ни было качестве в управление, администрирование и/или спортивные результаты более чем одного клуба, участвующего в клубном соревновании УЕФА».

В комментариях под постом Madrid Zone подписчики сразу же отметили, что «РБ Зальцбург» и «РБ Лейпциг» играют в текущем сезоне Лиги чемпионов.

Еще в сезоне 2017/18 эти клубы были одновременно допущены в ЛЧ. Тогда УЕФА аргументировал свое решение так:

«После тщательного расследования в дополнение к нескольким важным структурным и административным изменениям, которые сделали клубы (по корпоративным, финансовым, персональным, спонсорским и прочим вопросам), ИФКК (Инстанция по финансовому контролю клубов) решила, что какое-то одно юридическое или физическое лицо теперь не имеет решающего влияния больше чем на один клуб из участвующих в еврокубках».

В сезоне 2023/24 УЕФА допустил в один турнир еще несколько клубов, которые принадлежат одному консорциуму:

Милан и Тулуза

Глава RedBird Capital вышел из состава директоров Тулузы.

Астон Вилла и Витория Гимарайнш

Владельцам Уэс Эденс и Нассеф Савирис принадлежит 100% акций вилланов, до старта ЛЧ принадлежало 46% прав на португальский клуб, а затем они уменьшили долю на Виторию до 29%, чтобы оба клуба были допущены.

Брайтон и Юнион-Сент Жиллуаз

Владелец – Тони Блум, который перед стартом сезона уменьшил долю на бельгийский клуб до 25%.

Все эти 6 клубов должны соблюдать следующие правила:

нельзя передавать друг другу игроков – ни в качестве полноценного трансфера, ни в аренду до сентября 2024 года;

нельзя вступать в какие-либо формы сотрудничества, заключать технические или коммерческие соглашения;

нельзя использовать общие скаутские базы данных или базы данных игроков.

City Football Group полностью владеет «Манчестер Сити», а на «Жирону» у них только 47% прав. Возможно, в следующей кампании придется уменьшить долю...