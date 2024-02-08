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Испания
08 февраля 2024, 16:31 |
588
0

Президент Жироны отреагировал на интерес европейских топ-клубов к Мичелу

Делфи Гели понимает, почему к испанскому специалисту много внимания

08 февраля 2024, 16:31 |
588
0
Президент Жироны отреагировал на интерес европейских топ-клубов к Мичелу
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Президент испанского футбольного клуба «Жирона» Делфи Гели прокомментировал интерес многих топ-команд Европы к главному тренеру «красно-белых» Мичелу:

– Что Мичел значит для Жироны?

– Мичел – это человек, приехавший в Жирону, который захотел узнать, что такое клуб, что такое город, что такое провинция, кто принял участие и узнал, какие мы. Он человек, который хотел стать еще одним человеком в нашем обществе. Если у вас есть эти ценности как у личности, вы, как правило, намного лучше в своей профессиональной жизни.

– Вы боитесь его потерять?

– Мы понимаем, что когда ты выступаешь на таком уровне, я не только про Мичела, но и игроков, поклонники могут быть у всех. Но, как я уже говорил о Савиньо, Мичел полностью вовлечен в процесс, – сказал Гели.

Контракт испанского специалиста с Жирной действует до 30 июня 2026 года. Ранее сообщалось о том, что в подписании Мичела заинтересован «Челси».

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Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона
Источник Sport.es
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