И Кевин на острие. Шахтер назвал состав на матч с Лехией

В четверг, 8 февраля, донецкий «Шахтер» на предсезонном сборе в Турции проведет товарищеский поединок с польской командой «Лехия» из Гданьска.

Стартовый свисток в матче прозвучит в 16:30 по киевскому времени.

Тренерский штаб дончан во главе с Марино Пушичем задействует в матче основные силы коллектива.

Напомним, сегодня, 8 февраля, «Шахтер» уже провел в Турции один спарринг, в котором со счетом 4:1 обыграл команду Аркадаг» из Туркменистана.