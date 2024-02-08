И Кевин на острие. Шахтер назвал состав на матч с Лехией
Донецкая команда проведет спарринг в Турции
В четверг, 8 февраля, донецкий «Шахтер» на предсезонном сборе в Турции проведет товарищеский поединок с польской командой «Лехия» из Гданьска.
Стартовый свисток в матче прозвучит в 16:30 по киевскому времени.
Тренерский штаб дончан во главе с Марино Пушичем задействует в матче основные силы коллектива.
Напомним, сегодня, 8 февраля, «Шахтер» уже провел в Турции один спарринг, в котором со счетом 4:1 обыграл команду Аркадаг» из Туркменистана.
⚒ Склад «Шахтаря» на другий спаринг дня з «Лехією».— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 8, 2024
🔴 Долучайтеся до прямої трансляції о 16:30 у мобільному застосунку FC Shakhtar і на нашому YouTube-каналі ⬇️https://t.co/9hrTuilZhG#Shakhtar #ШахтарЛехія pic.twitter.com/M0pDmA8Ci5
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