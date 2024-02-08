Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. И Кевин на острие. Шахтер назвал состав на матч с Лехией
Украина. Премьер лига
08 февраля 2024, 15:30 | Обновлено 08 февраля 2024, 15:40
527
1

И Кевин на острие. Шахтер назвал состав на матч с Лехией

Донецкая команда проведет спарринг в Турции

08 февраля 2024, 15:30 | Обновлено 08 февраля 2024, 15:40
527
1
И Кевин на острие. Шахтер назвал состав на матч с Лехией
ФК Шахтер Донецк

В четверг, 8 февраля, донецкий «Шахтер» на предсезонном сборе в Турции проведет товарищеский поединок с польской командой «Лехия» из Гданьска.

Стартовый свисток в матче прозвучит в 16:30 по киевскому времени.

Тренерский штаб дончан во главе с Марино Пушичем задействует в матче основные силы коллектива.

Напомним, сегодня, 8 февраля, «Шахтер» уже провел в Турции один спарринг, в котором со счетом 4:1 обыграл команду Аркадаг» из Туркменистана.

По теме:
С Царенко и Супрягой. Известен стартовый состав Динамо на матч с Лиепаей
Вьюнник стал поляком? FC 2024 сменила форварду Шахтера фамилию
Шахтер – Аркадаг – 4:1. Видео голов и обзор матча
Шахтер Донецк стартовые составы учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Лехия Гданьск Лехия - Шахтер
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Названа заработная плата игроков основного состава Полесья
Футбол | 07 февраля 2024, 18:47 0
Названа заработная плата игроков основного состава Полесья
Названа заработная плата игроков основного состава Полесья

Оклады в клубе варьируются от 10 до 35 тысяч долларов.

ВИДЕО. Лунин публично сообщил, до какого года рассчитан контракт с Реалом
Футбол | 08 февраля 2024, 12:01 9
ВИДЕО. Лунин публично сообщил, до какого года рассчитан контракт с Реалом
ВИДЕО. Лунин публично сообщил, до какого года рассчитан контракт с Реалом

Андрей дал мини-интервью El Chiringuito TV

Мудрик просил Челси отпустить его в аренду в январе. Известна реакция клуба
Футбол | 07.02.2024, 17:17
Мудрик просил Челси отпустить его в аренду в январе. Известна реакция клуба
Мудрик просил Челси отпустить его в аренду в январе. Известна реакция клуба
Визела – Бенфика. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Португалии
Футбол | 08.02.2024, 15:48
Визела – Бенфика. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Португалии
Визела – Бенфика. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Португалии
Убедительная победа. Шахтер уверенно обыграл туркменистанский гранд
Футбол | 08.02.2024, 13:52
Убедительная победа. Шахтер уверенно обыграл туркменистанский гранд
Убедительная победа. Шахтер уверенно обыграл туркменистанский гранд
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
maxno
Крутую команду обыграли это факт.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Какие выводы сделал баск?
Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Какие выводы сделал баск?
07.02.2024, 00:05 7
Футбол
Довбик ответил на вопрос, сыграет ли с Реалом в следующем матче
Довбик ответил на вопрос, сыграет ли с Реалом в следующем матче
06.02.2024, 17:26 7
Футбол
Пока Усик занят. Хрговичу нашли нового соперника
Пока Усик занят. Хрговичу нашли нового соперника
06.02.2024, 21:29
Бокс
Украина в ярком матче с камбэками обыграла Корею в овертайме
Украина в ярком матче с камбэками обыграла Корею в овертайме
06.02.2024, 22:09 1
Хоккей
ВИДЕО. Тяжелое падение украинской прыгуньи на молодежном ЧМ
ВИДЕО. Тяжелое падение украинской прыгуньи на молодежном ЧМ
07.02.2024, 19:16
Зимние виды
Жирона осталась без тренера и двух ключевых игроков на матч с Реалом
Жирона осталась без тренера и двух ключевых игроков на матч с Реалом
07.02.2024, 14:28 16
Футбол
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
08.02.2024, 06:30 25
Футбол
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге резко поднялся перед матчем с Реалом
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге резко поднялся перед матчем с Реалом
07.02.2024, 10:01 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем