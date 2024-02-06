​В четверг, 8 февраля, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и польская команда «Лехия» из Гданьска.

Начало поединка запланировано в 16:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча будет доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба «Шахтер».

Шахтер – Лехия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция