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Украина. Премьер лига
06 февраля 2024, 15:57 |
490
0

Шахтер – Лехия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 февраля в 16:30 товарищеский матч межсезонья

06 февраля 2024, 15:57 |
490
0
Шахтер – Лехия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер Донецк

​В четверг, 8 февраля, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и польская команда «Лехия» из Гданьска.

Начало поединка запланировано в 16:30 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча будет доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба «Шахтер».

Шахтер – Лехия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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