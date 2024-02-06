Украина. Премьер лига06 февраля 2024, 15:57 |
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Шахтер – Лехия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 февраля в 16:30 товарищеский матч межсезонья
06 февраля 2024, 15:57 |
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В четверг, 8 февраля, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и польская команда «Лехия» из Гданьска.
Начало поединка запланировано в 16:30 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча будет доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба «Шахтер».
Шахтер – Лехия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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