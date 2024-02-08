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Кубок Дэвиса
08 февраля 2024, 13:55 | Обновлено 08 февраля 2024, 14:01
503
1

Известны следующие соперники сборной Украины в Кубке Дэвиса

С этой командой наша сборная играла не один раз

08 февраля 2024, 13:55 | Обновлено 08 февраля 2024, 14:01
503
1
Известны следующие соперники сборной Украины в Кубке Дэвиса
ФТУ

Состоялась жеребьевка матчей Первой Мировой группы Кубка Дэвиса.

В сентябре сборная Украины проведет матч плей-офф Первой мировой группы против команды Израиля. Поскольку предыдущая встреча двух сборных состоялась в Киеве, то теперь будем играть на выезде.

Это будет четвертая встреча Украины и Израиля. Все три предыдущие выиграла наша национальная сборная. В 1999-м году мы одержали домашнюю победу со счетом – 3:2. В 2017-м на выезде – 5:0. В 2021-м дома – 3:2.

Победитель этого противостояния в 2025 году будет играть в Квалификации за выход в финальный этап Кубка Дэвиса.

Отметим, что сборная Украины в предыдущем матче на стадии Квалификации проиграла команде США (0:4). Сборная Израиля на этой же стадии с аналогичным счетом уступила Чехии. Украина в обновленном рейтинга наций занимает 35-е место, наши будущие соперники – 27-е.

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сборная Украины по теннису Кубок Дэвиса-2024 сборная Израиля по теннису
Источник Федерация тенниса Украины
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Комментарии 1
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freestyle2018
Непоганий жереб. Навіть попри гостьовий матч. Та й інші потенційні суперники виглядали сильнішими. Насправді Ізраїль виглядає слабшим за Колумбію, яку ми сенсаційно пройшли минулого разу. Якщо буде Крутих в команді будем невеликими фаворитами. Без нього 50 на 50. 
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