Экс-игрок Челси назвал нового тренера для Мудрика и Ко. Сможет угадать?

Бывший полузащитник лондонского «Челси» и сборной Франции Эммануэль Пети высказался о том, что нынешний наставник «пенсионеров» Маурисио Почеттино провалил свою миссию в команде.

«Я слышал, что Моуриньо может прийти [в «Челси»] с Джоном Терри в качестве ассистента. Если подумать, то это может быть интересно. Он придал бы команде характер и индивидуальность.

На данный момент команда разбита, и он мог бы стать человеком, который исправит это. Я считаю, что им нужен тренер с правильным видением того, что нужно сделать с имеющимися игроками. Они должны прекратить покупать игроков и подумать о том, как они могут развить тех, кто у них уже есть. «Челси» нужно развивать индивидуальность, потому что на данный момент у них ее нет.

Я был очень разочарован игрой «Челси» против «Вулверхэмптона». Они выглядели неорганизованными, у них был тактический беспорядок, никакого боевого духа, общения или характера. Мне стало жаль болельщиков «Челси».

Я подумал, почему Нкунку оставили единственным нападающим? Знает ли он [Почеттино] вообще, что у Нкунку получается лучше всего? В Германии и Франции всем известно, что он не может играть один впереди и никогда этого не делал. Он очень хорош в роли «десятки» или в паре нападающих, но с этой ролью он вообще не справляется.

Почеттино отказывается выстраивать игру с учетом [сильных сторон] своих игроков, и состав команды на данный момент просто не имеет смысла. Он понятия не имеет, чего хочет, и его язык тела выглядит нехорошо – кажется, что он уже собрался уходить», – заявил Пети.

Ранее Эммануэль Пети вынес вердикт украинскому защитнику «Арсенала» Александру Зинченко.