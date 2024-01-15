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  4. «Он выглядит уставшим». Легенда Арсенала вынес вердикт Зинченко
Англия
15 января 2024, 11:24 | Обновлено 15 января 2024, 11:28
303
1

«Он выглядит уставшим». Легенда Арсенала вынес вердикт Зинченко

Эммануэль Пети высказался об украинском защитнике

15 января 2024, 11:24 | Обновлено 15 января 2024, 11:28
303
1
«Он выглядит уставшим». Легенда Арсенала вынес вердикт Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Бывшая звезда лондонского «Арсенала» Эммануэль Пети поделился мыслями о защитнике «канониров» Александре Зинченко.

«Я думаю, что «Арсенал» все еще сможет побороться за чемпионский титул. Но им нужны дополнительные трансферы зимой. Следует также подумать об отзыве из аренды игроков, особенно Кирана Тирни, левого защитника, который может заменить Александра Зинченко, поскольку он выглядит уставшим», – сказал Пети.

Александр Зинченко провел в этом сезоне АПЛ 18 матчей, забил один гол и отдал результативную передачу.

Ранее легенда «Арсенала» посоветовал подписать нового игрока на позицию Зинченко.

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Эммануэль Пети Киран Тирни Арсенал Лондон Александр Зинченко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
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Комментарии 1
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0665826283
Уже тошнить від таких "експертів "! Таке враження вони за гроші москалів , намагаются принизить і "обісрать " Україну ! Або ..., вони просто підари ..., московські !
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