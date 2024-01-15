«Он выглядит уставшим». Легенда Арсенала вынес вердикт Зинченко

Бывшая звезда лондонского «Арсенала» Эммануэль Пети поделился мыслями о защитнике «канониров» Александре Зинченко.

«Я думаю, что «Арсенал» все еще сможет побороться за чемпионский титул. Но им нужны дополнительные трансферы зимой. Следует также подумать об отзыве из аренды игроков, особенно Кирана Тирни, левого защитника, который может заменить Александра Зинченко, поскольку он выглядит уставшим», – сказал Пети.

Александр Зинченко провел в этом сезоне АПЛ 18 матчей, забил один гол и отдал результативную передачу.

Ранее легенда «Арсенала» посоветовал подписать нового игрока на позицию Зинченко.