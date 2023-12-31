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  4. Легенда Арсенала посоветовал подписать нового игрока на позицию Зинченко
Англия
31 декабря 2023, 12:00 | Обновлено 31 декабря 2023, 12:26
2570
6

Легенда Арсенала посоветовал подписать нового игрока на позицию Зинченко

Иан Райт недоволен игрой украинца в последних матчах

31 декабря 2023, 12:00 | Обновлено 31 декабря 2023, 12:26
2570
6
Легенда Арсенала посоветовал подписать нового игрока на позицию Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Один из лучших бомбардиров в истории лондонского «Арсенала» Иан Райт поделился впечатлениями от игры украинского защитника Александра Зинченко.

«Меня очень волнует игра Зинченко в последних матчах. У него зарплата 150 тысяч фунтов в неделю и из-за его ошибок команда теряет очки. Я хочу, чтобы «Арсенал» зимой подписал нового левого защитника, им стоит это сделать», – сказал Райт.

Александр Зинченко провел в этом сезоне АПЛ 18 матчей, забил один гол и отдал результативную передачу.

Ранее Евгений Селезнев отреагировал на критику Александра Зинченко.

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Иан Райт Арсенал Лондон Александр Зинченко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник The Boot Room
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Комментарии 6
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Vovan78
А гра кого з гравців Арсенала не турбує останнім часом? Як би погано чи добре команда не захищалась, але коли вона не забиває то позитивного результату не буде, а ти більше перемог! Пригадайте, коли востаннє забивав Жезус, або коли Троссар з Мартінеллі показували пристойну гру один в один з суперником не втрачаючи м‘яч при зустрічі вже з першим гравцем? Отож! Тому не лише провина Зіни в невдалих матчах Арсенала!
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+6
Александр Толстых
И этот туда же.Продать нужно в первую очередь Нкетия,Жезуса.Пользы от них очень мало,а Мартинелли в запас посадить.Лучше взять взять забивного нападающего и центрального защитника вместо поляка,а не вешать все неудачи команды на Зинченко.
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+4
Алекс 122
У Арсенала мелкая перепасовка к которой уже давно все привыкли и один финт Сака .убрал влево и удар .это все знают
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+2
Kaftan
Ві говорить, що (патиряли). А коли (заработали)?!  Він не згадує?  Як ці англіки часами кумарять!🤦. Тому арсенал не чемпіон
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+1
Sukiyaki
Сколько переживающих за Арсенал... 
И из Ливера, и из Манчестера.. 
Но суть в том, что Арсенал - ВЕСЬ, ещё не на чемпионском уровне. 
Там полно "дырок" И без Зинченко.
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+1
🔱Avtoigor🔱
Знайшли собі мішень, ніби він один винен у всіх бідах команди. Побачемо, як вони заговорять, коли Сашко заб'є чи асисту
 у якомусь вирішальному матчі. Головне те, що одне почало цькування нашого футболіста і запустило це у маси, а інші безголові хейтери це підхватили і почали на цій темі спекулювати.
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+1
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