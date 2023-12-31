Легенда Арсенала посоветовал подписать нового игрока на позицию Зинченко
Иан Райт недоволен игрой украинца в последних матчах
Один из лучших бомбардиров в истории лондонского «Арсенала» Иан Райт поделился впечатлениями от игры украинского защитника Александра Зинченко.
«Меня очень волнует игра Зинченко в последних матчах. У него зарплата 150 тысяч фунтов в неделю и из-за его ошибок команда теряет очки. Я хочу, чтобы «Арсенал» зимой подписал нового левого защитника, им стоит это сделать», – сказал Райт.
Александр Зинченко провел в этом сезоне АПЛ 18 матчей, забил один гол и отдал результативную передачу.
Ранее Евгений Селезнев отреагировал на критику Александра Зинченко.
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у якомусь вирішальному матчі. Головне те, що одне почало цькування нашого футболіста і запустило це у маси, а інші безголові хейтери це підхватили і почали на цій темі спекулювати.