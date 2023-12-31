Легенда Арсенала посоветовал подписать нового игрока на позицию Зинченко

Один из лучших бомбардиров в истории лондонского «Арсенала» Иан Райт поделился впечатлениями от игры украинского защитника Александра Зинченко.

«Меня очень волнует игра Зинченко в последних матчах. У него зарплата 150 тысяч фунтов в неделю и из-за его ошибок команда теряет очки. Я хочу, чтобы «Арсенал» зимой подписал нового левого защитника, им стоит это сделать», – сказал Райт.

Александр Зинченко провел в этом сезоне АПЛ 18 матчей, забил один гол и отдал результативную передачу.

Ранее Евгений Селезнев отреагировал на критику Александра Зинченко.