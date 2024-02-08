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Украина. Премьер лига
08 февраля 2024, 08:23 | Обновлено 08 февраля 2024, 08:34
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ВИДЕО. Динамо провело две тренировки в преддверии спарринга с Лиепая

Набирает обороты второй зимний тренировочный сбор «Динамо» в Турции

08 февраля 2024, 08:23 | Обновлено 08 февраля 2024, 08:34
200
0
ВИДЕО. Динамо провело две тренировки в преддверии спарринга с Лиепая
ФК Динамо

Набирает обороты второй зимний тренировочный сбор «Динамо» в Турции. После нескольких дней перерыва «бело-синим» предстоит пройти еще две недели активной подготовки к весенней части сезона.

В среду, 7 февраля, динамовцы провели две тренировки на поле, каждому из которых предшествовало длительное теоретическое занятие в отеле. Среди прочего во время теорий разбирались ошибки, которые команда допускала во время предыдущих матчей.

Утреннее занятие на поле началось с насыщенной разминки, во время которой игроки сначала разогрели мышцы, а завершили бегом через полосу препятствий, в конце которой нужно было ускориться на максимальную скорость.

Так что к основной части работы динамовцы подошли, уже изрядно разбегавшись и войдя в тренировочный ритм. Основная часть работы включала упражнения в квадратах, во время которых игроки удерживали мяч под прессингом в ограниченном пространстве. Далее последовало моделирование игровых ситуаций, в том числе выход из обороны под прессингом и быстрое развитие атак.

Работа над тактикой продолжилась во время вечерней сессии. В этот раз больше внимания было уделено завершению атак, игровым взаимодействиям, наработке комбинаций. Кроме того, команда работала над ударами по воротам.

Свой первый матч на втором зимнем сборе и пятый в Турции «Динамо» проведет в четверг, 8 февраля, когда встретится с латвийским клубом «Лиепая». Утром в день игры бело-синие проведут предигровую тренировку.

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Источник ФК Динамо Киев
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