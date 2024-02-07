ВИДЕО. Четыре игрока Динамо восстановились. Киевляне возобновили тренировки
Супряга, Шепелев, Шапаренко и Буяльский вернулись в общую группу
Киевское «Динамо» продолжает подготовку ко второй части сезона на зимнем сборе в Турции. Несколько футболистов не могли участвовать в тренировках, поскольку имели повреждения и продолжают восстановление после них. Но часть, к счастью, уже вернулась к работе без ограничений.
Защитник команды Александр Тымчик две недели не тренировался из-за травмы плеча, сейчас носит лангету, по прогнозам врачей ожидается, что его срок восстановления будет составлять еще неделю.
А вот Владислав Супряга, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко и Виталий Буяльский уже завершили восстановление после небольших повреждений и вернулись в общую группу.
Возвращение на поле Андрея Ярмоленко пришлось отложить в связи с болезнью, футболист пропустил несколько дней из-за простуды. Впереди у Андрея еще неделя индивидуальных тренировок, беговых упражнений и работы с мячом, которую он начал в начале месяца. Затем полузащитник пройдет тесты, и если их результаты будут хорошими, Ярмоленко вернется в общую группу.
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