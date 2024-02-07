Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Четыре игрока Динамо восстановились. Киевляне возобновили тренировки
Украина. Премьер лига
07 февраля 2024, 01:41 | Обновлено 07 февраля 2024, 02:16
150
0

ВИДЕО. Четыре игрока Динамо восстановились. Киевляне возобновили тренировки

Супряга, Шепелев, Шапаренко и Буяльский вернулись в общую группу

07 февраля 2024, 01:41 | Обновлено 07 февраля 2024, 02:16
150
0
ВИДЕО. Четыре игрока Динамо восстановились. Киевляне возобновили тренировки
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Киевское «Динамо» продолжает подготовку ко второй части сезона на зимнем сборе в Турции. Несколько футболистов не могли участвовать в тренировках, поскольку имели повреждения и продолжают восстановление после них. Но часть, к счастью, уже вернулась к работе без ограничений.

Защитник команды Александр Тымчик две недели не тренировался из-за травмы плеча, сейчас носит лангету, по прогнозам врачей ожидается, что его срок восстановления будет составлять еще неделю.

А вот Владислав Супряга, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко и Виталий Буяльский уже завершили восстановление после небольших повреждений и вернулись в общую группу.

Возвращение на поле Андрея Ярмоленко пришлось отложить в связи с болезнью, футболист пропустил несколько дней из-за простуды. Впереди у Андрея еще неделя индивидуальных тренировок, беговых упражнений и работы с мячом, которую он начал в начале месяца. Затем полузащитник пройдет тесты, и если их результаты будут хорошими, Ярмоленко вернется в общую группу.

По теме:
Mинай отказался от спарринга со Скалой 1911, стала известна причина
Богдан КОГУТ: «С Люнгбю в обороне команда сыграла образцово»
ВИДЕО. Теофимо Лопес и Джемейн Ортис провели дуэль взглядов
Динамо Киев восстановление учебно-тренировочные сборы Владислав Супряга Николай Шапаренко Виталий Буяльский Александр Шовковский Александр Тымчик видео Андрей Ярмоленко
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин услышал вердикт тренерского штаба Реала. Что они думают об украинце?
Футбол | 06 февраля 2024, 09:38 2
Лунин услышал вердикт тренерского штаба Реала. Что они думают об украинце?
Лунин услышал вердикт тренерского штаба Реала. Что они думают об украинце?

Тренеры «галактикос» считают Лунина лучше Кепы

Четвертая ракетка мира рассталась с тренером, с которым выиграла все титулы
Теннис | 06 февраля 2024, 21:34 2
Четвертая ракетка мира рассталась с тренером, с которым выиграла все титулы
Четвертая ракетка мира рассталась с тренером, с которым выиграла все титулы

Джессика Пегула больше не сотрудничает с Дэвидом Уиттом

Переигровки в Кубке Англии. Ковентри и Саутгемптон пробились в 1/8 финала
Футбол | 06.02.2024, 23:59
Переигровки в Кубке Англии. Ковентри и Саутгемптон пробились в 1/8 финала
Переигровки в Кубке Англии. Ковентри и Саутгемптон пробились в 1/8 финала
«Я пожертвовал всеми датами»: Усик упрекнул Фьюри в неуважении
Бокс | 06.02.2024, 15:51
«Я пожертвовал всеми датами»: Усик упрекнул Фьюри в неуважении
«Я пожертвовал всеми датами»: Усик упрекнул Фьюри в неуважении
ОФИЦИАЛЬНО. Педриньо подписал новый контракт с Шахтером и вернется летом
Футбол | 06.02.2024, 19:24
ОФИЦИАЛЬНО. Педриньо подписал новый контракт с Шахтером и вернется летом
ОФИЦИАЛЬНО. Педриньо подписал новый контракт с Шахтером и вернется летом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти похвалил Лунина после центрального матча тура Реал – Атлетико
Анчелотти похвалил Лунина после центрального матча тура Реал – Атлетико
05.02.2024, 06:10
Футбол
Старт ЧМ-2024 по биатлону под угрозой срыва
Старт ЧМ-2024 по биатлону под угрозой срыва
06.02.2024, 14:19
Биатлон
Известно, что Реал планирует делать с будущим Лунина. А что хочет Андрей?
Известно, что Реал планирует делать с будущим Лунина. А что хочет Андрей?
05.02.2024, 11:34 5
Футбол
Выстраивается очередь на бой с Фьюри. «У Кличко достаточно огня»
Выстраивается очередь на бой с Фьюри. «У Кличко достаточно огня»
05.02.2024, 15:52 6
Бокс
Ман Сити вернул интригу, новый рейтинг WTA, Шахтер продлил Цуканова
Ман Сити вернул интригу, новый рейтинг WTA, Шахтер продлил Цуканова
06.02.2024, 06:23
Другие виды
В Испании оценили игру Лунина против Атлетико. Указали и на недостатки
В Испании оценили игру Лунина против Атлетико. Указали и на недостатки
05.02.2024, 07:18 3
Футбол
Максим ШАЦКИХ: «Возможно, такого шанса у Жироны больше не будет»
Максим ШАЦКИХ: «Возможно, такого шанса у Жироны больше не будет»
05.02.2024, 17:38
Футбол
Мудрик получит нового наставника? Челси нацелился на испанского топ-тренера
Мудрик получит нового наставника? Челси нацелился на испанского топ-тренера
05.02.2024, 10:21 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем