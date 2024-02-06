Возвращение Ярмоленко откладывается
На восстановление футболиста повлияла болезнь
Восстановление полузащитника «Динамо» и сборной Украины Андрея Ярмоленко затягивается.
Как сообщает официальный сайт киевского клуба, возвращение вингера на поле пришлось отложить в связи с болезнью – футболист пропустил несколько дней из-за простуды. Впереди у Андрея еще неделя индивидуальных тренировок, беговых упражнений и работы с мячом, которую он начал в начале месяца.
Затем полузащитника ожидает тестирование, и если его результаты будут хорошими, Ярмоленко вернется в общую группу.
Напомним, что вингер находится вне игры с октября прошлого года, когда перенес операцию и проходил восстановление.
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