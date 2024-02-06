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Украина. Премьер лига
06 февраля 2024, 14:47 | Обновлено 06 февраля 2024, 14:48
1340
2

Возвращение Ярмоленко откладывается

На восстановление футболиста повлияла болезнь

06 февраля 2024, 14:47 | Обновлено 06 февраля 2024, 14:48
1340
2
Возвращение Ярмоленко откладывается
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Восстановление полузащитника «Динамо» и сборной Украины Андрея Ярмоленко затягивается.

Как сообщает официальный сайт киевского клуба, возвращение вингера на поле пришлось отложить в связи с болезнью – футболист пропустил несколько дней из-за простуды. Впереди у Андрея еще неделя индивидуальных тренировок, беговых упражнений и работы с мячом, которую он начал в начале месяца.

Затем полузащитника ожидает тестирование, и если его результаты будут хорошими, Ярмоленко вернется в общую группу.

Напомним, что вингер находится вне игры с октября прошлого года, когда перенес операцию и проходил восстановление.

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Динамо Киев Андрей Ярмоленко восстановление травма колена учебно-тренировочные сборы
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 2
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u6464u
Андрія як на мене держить тільки збірна, але велике питання із станом здоровья, по доброму тільки завершить ці потуги , хазяїн барин )))
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+1
Александр
Уже б заканчивал.на ногах живого места нет 
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-1
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