Возвращение Ярмоленко откладывается

Восстановление полузащитника «Динамо» и сборной Украины Андрея Ярмоленко затягивается.

Как сообщает официальный сайт киевского клуба, возвращение вингера на поле пришлось отложить в связи с болезнью – футболист пропустил несколько дней из-за простуды. Впереди у Андрея еще неделя индивидуальных тренировок, беговых упражнений и работы с мячом, которую он начал в начале месяца.

Затем полузащитника ожидает тестирование, и если его результаты будут хорошими, Ярмоленко вернется в общую группу.

Напомним, что вингер находится вне игры с октября прошлого года, когда перенес операцию и проходил восстановление.