Польский журналист расхвалил украинца из Боруссии Д после матча ЮЛУ

7 февраля состоялся матч 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА между командами «Жилина U19» и «Боруссия Д U19». Игра завершилась сенсационной победой клуба из Словакии со счетом 2:1.

Украинский футболист немецкого коллектива Даниил Кревсун вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

На матче присутствовал польский журналист Петр Слонка. В своем Telegram-канале Слонка расхвалил игру Даниила:

«Даниил Кревсун – ВАУ!

Я смотрел много игроков на молодежном уровне, многие из Украины. Я давно не видел такого хорошего выступления! В первом тайме молодой украинец был лучшим на поле, во втором тайме, как и вся команда, его уровень немного упал, но игра в целом была замечательной!

Он парень, у которого есть все. Сегодня он часто играл на позиции фальшивого нападающего. Он появлялся в каждом действии, участвовал в прессинге и игре в защите. Он проигрывал воздушные сражения за мяч, но только на дальних передачах сделал несколько замечательных передач головой на коротких дистанциях.

Он многое видит, бегает во все доступные места, прекрасно играет в мяч, короткие и длинные передачи – ТОП. Он контролирует пульс игры в Боруссии.

Если он будет чаще так играть, он будет звездой топ-команд (например, Боруссии)», – написал Слонка.

В январе 2024 года стало известно о том, что Кревсун продлил контракт с «Боруссией Д» до 2026 года.