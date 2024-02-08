В первом матче 1/16 финала Лиги Европы 15 февраля в 19:45 сыграют донецкий «Шахтер» и французский «Марсель».

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Команды встретятся в немецком Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион». Второй поединок запланирован на 22 февраля в Марселе.

«Шахтер» занял третье место в группе Лиги чемпионов (9 очков), благодаря чему перешел в плей-офф Лиги Европы.

А «Марсель» закончил осень на 2-й позиции в группе Лиги Европы (11 баллов) и остался в этом турнире.

Шахтер – Марсель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию поединка проводит видеосервис MEGOGO.