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Лига Европы
08 февраля 2024, 05:09 | Обновлено 08 февраля 2024, 05:12
210
0

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель

Поединок пройдет 15 февраля в 19:45 в немецком Гамбурге

08 февраля 2024, 05:09 | Обновлено 08 февраля 2024, 05:12
210
0
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
ФК Шахтер

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы 15 февраля в 19:45 сыграют донецкий «Шахтер» и французский «Марсель».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды встретятся в немецком Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион». Второй поединок запланирован на 22 февраля в Марселе.

«Шахтер» занял третье место в группе Лиги чемпионов (9 очков), благодаря чему перешел в плей-офф Лиги Европы.

А «Марсель» закончил осень на 2-й позиции в группе Лиги Европы (11 баллов) и остался в этом турнире.

Шахтер – Марсель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию поединка проводит видеосервис MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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