Определен потенциальный соперник Трубина и Бенфики в полуфинале Кубка
«Спортинг» разбил «Лейрию» 3:0 и первым вышел в 1/2 финала Кубка Португалии
7 февраля завершился первый четвертьфинальный матч Кубка Португалии.
«Спортинг» в гостях обыграл «Лейрию» со счетом 3:0.
Голами за «львов» отличились Виктор Дьекереш (32, 74) и Педру Гонсалвеш (37).
В полуфинале соревнований «Спортинг» может сыграть против «Бенфики», за которую выступает украинский голкипер Анатолий Трубин. В своем четвертьфинальном поединке «орлы» встретятся с «Визелой» Ореста Лебеденко. Встреча состоится 8 февраля в 22:45 по Киеву.
7 февраля должен был быть завершен еще один матч 1/4 финала между ФК «Санта Клара» и «Порту», однако игра была прервана на 28-й минуте из-за плохого состояния газона.
Кубок Португалии. 1/4 финала. 7 февраля
Лейрия – Спортинг – 0:3
Голы: Дьекереш, 32, 74, Гонсалвеш, 37
Видео голов и обзор матча:
Турнирная сетка Кубка Португалии
Fim do jogo ⚔️#MuitoMaisQueFutebol #UniaoPorTodoLado pic.twitter.com/Q4CvmEwfYw— União de Leiria (@uniaodeleiria) February 7, 2024
⏹ Estamos nas 𝙢𝙚𝙞𝙖𝙨-𝙛𝙞𝙣𝙖𝙞𝙨 da #TaçaDePortugal!! 🤩— Sporting CP (@SportingCP) February 7, 2024
Os Leões dão mais um passo rumo ao Jamor 🙌
⚽ Gyökeres (2) e Pote#UDLSCP // 0-3 pic.twitter.com/pAupyuOE4m
События матча
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