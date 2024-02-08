Определен потенциальный соперник Трубина и Бенфики в полуфинале Кубка

7 февраля завершился первый четвертьфинальный матч Кубка Португалии.

«Спортинг» в гостях обыграл «Лейрию» со счетом 3:0.

Голами за «львов» отличились Виктор Дьекереш (32, 74) и Педру Гонсалвеш (37).

В полуфинале соревнований «Спортинг» может сыграть против «Бенфики», за которую выступает украинский голкипер Анатолий Трубин. В своем четвертьфинальном поединке «орлы» встретятся с «Визелой» Ореста Лебеденко. Встреча состоится 8 февраля в 22:45 по Киеву.

7 февраля должен был быть завершен еще один матч 1/4 финала между ФК «Санта Клара» и «Порту», однако игра была прервана на 28-й минуте из-за плохого состояния газона.

Кубок Португалии. 1/4 финала. 7 февраля

Лейрия – Спортинг – 0:3

Голы: Дьекереш, 32, 74, Гонсалвеш, 37

Видео голов и обзор матча:

Турнирная сетка Кубка Португалии