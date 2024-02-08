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07.02.2024 22:45 – FT 0 : 3
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Португалия
08 февраля 2024, 02:50 |
25
0

Определен потенциальный соперник Трубина и Бенфики в полуфинале Кубка

«Спортинг» разбил «Лейрию» 3:0 и первым вышел в 1/2 финала Кубка Португалии

08 февраля 2024, 02:50 |
25
0
Определен потенциальный соперник Трубина и Бенфики в полуфинале Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine

7 февраля завершился первый четвертьфинальный матч Кубка Португалии.

«Спортинг» в гостях обыграл «Лейрию» со счетом 3:0.

Голами за «львов» отличились Виктор Дьекереш (32, 74) и Педру Гонсалвеш (37).

В полуфинале соревнований «Спортинг» может сыграть против «Бенфики», за которую выступает украинский голкипер Анатолий Трубин. В своем четвертьфинальном поединке «орлы» встретятся с «Визелой» Ореста Лебеденко. Встреча состоится 8 февраля в 22:45 по Киеву.

7 февраля должен был быть завершен еще один матч 1/4 финала между ФК «Санта Клара» и «Порту», однако игра была прервана на 28-й минуте из-за плохого состояния газона.

Кубок Португалии. 1/4 финала. 7 февраля

Лейрия – Спортинг – 0:3

Голы: Дьекереш, 32, 74, Гонсалвеш, 37

Видео голов и обзор матча:

Турнирная сетка Кубка Португалии

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Спортинг Лиссабон).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Педро Гонсалвес (Спортинг Лиссабон).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Спортинг Лиссабон).
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Кубок Португалии по футболу видео голов и обзор Анатолий Трубин Бенфика Спортинг Лиссабон Лейрия Виктор Дьекереш Педру Гонсалвеш
Источник Sport.ua
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