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  4. Заря не отпускает Батагова за €2 млн в Хорватию. Сколько хотят за мужика?
Украина. Премьер лига
08 февраля 2024, 04:14 |
59
0

Заря не отпускает Батагова за €2 млн в Хорватию. Сколько хотят за мужика?

Переговоры между луганским клубом и «Динамо» Загреб идут нелегко

08 февраля 2024, 04:14 |
59
0
Заря не отпускает Батагова за €2 млн в Хорватию. Сколько хотят за мужика?
ФК Заря. Арсений Батагов

Хорватский футбольный клуб «Динамо» Загреб заинтересован в подписании 21-летнего украинского центрального защитника Арсения Батагова из луганской «Зари».

Хорватское издание 24sata сообщает, что переговоры между сторонами идут нелегко. Все дело в том, что клубы не могут договориться про сумму трансфера.

Сообщается, что «Динамо» Загреб предложило 2 миллиона евро за игрока с учетом бонусов. «Мужики» не хотят отпускать своего футболиста за такую сумму и хотят получить за Батагова 5 миллионов евро.

Контракт Батагова с «Зарей» рассчитан до конца текущего сезона. Батагов выходил на поле в футболке луганчан в текущем сезоне 19 раз и забил 2 гола, а также отдал 2 ассиста. Transfermarkt оценивает защитника в 1.8 миллионов евро.

Ранее также сообщалось об интересе АЗ Алкмаара к Батагову.

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Динамо Загреб Заря Луганск Арсений Батагов трансферы УПЛ трансферы
Источник 24sata
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