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Украина. Премьер лига
01 февраля 2024, 04:59 | Обновлено 01 февраля 2024, 05:09
327
0

Мужик станет фермером? Клуб Нидерландов предложил Заре €1 миллион за игрока

АЗ Алкмаар интересуется Арсением Батаговым

01 февраля 2024, 04:59 | Обновлено 01 февраля 2024, 05:09
327
0
Мужик станет фермером? Клуб Нидерландов предложил Заре €1 миллион за игрока
ФК Заря. Арсений Батагов

Нидерландский футбольный клуб АЗ Алкмаар хочет подписать 21-летнего центрального защитника луганской «Зари» Арсения Батагова.

«Сырные фермеры» предложили «мужикам» 1 миллион евро за игрока. Сообщается, что «Заря» хочет получить куда большую сумму за такой трансфера.

Батагов выходил на поле в футболке луганцев в текущем сезоне 19 раз и забил 2 гола, а также отдал 2 ассиста. Transfermarkt оценивает защитника в 1.8 миллионов евро.

Контракт Батагова с «Зарей» рассчитан до конца текущего сезона. Арсений отказался продлевать соглашение и из-за этого команда не взяла его на зимние сборы.

Ранее сообщалось, что на просмотре в «Заре» находится молодой центрбек из Нигерии.

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Источник: два игрока дебютанта УПЛ покинут клуб в ближайшее время
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АЗ Алкмаар Арсений Батагов Заря Луганск трансферы трансферы УПЛ
Источник ТаТоТаке
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