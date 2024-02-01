Мужик станет фермером? Клуб Нидерландов предложил Заре €1 миллион за игрока
АЗ Алкмаар интересуется Арсением Батаговым
Нидерландский футбольный клуб АЗ Алкмаар хочет подписать 21-летнего центрального защитника луганской «Зари» Арсения Батагова.
«Сырные фермеры» предложили «мужикам» 1 миллион евро за игрока. Сообщается, что «Заря» хочет получить куда большую сумму за такой трансфера.
Батагов выходил на поле в футболке луганцев в текущем сезоне 19 раз и забил 2 гола, а также отдал 2 ассиста. Transfermarkt оценивает защитника в 1.8 миллионов евро.
Контракт Батагова с «Зарей» рассчитан до конца текущего сезона. Арсений отказался продлевать соглашение и из-за этого команда не взяла его на зимние сборы.
Ранее сообщалось, что на просмотре в «Заре» находится молодой центрбек из Нигерии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
5 августа в столице Англии был проведен поединок между командами Шевченко и Зинченко
Андрей хочет, чтобы его сын выступал за сборную Украины