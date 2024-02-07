Идут переговоры. Батагов может продолжить карьеру в хорватском гранде

Защитник луганской «Зари» Арсений Батагов может перейти в «Динамо» Загреб.

Украинский футболист является одной из приоритетных целей топ-клуба из чемпионата Хорватии. Клубы ведут переговоры, шансы на переход оцениваются как высокие.

21-летний защитник благодаря успешным выступлениям за сборную Украины U-21 привлек внимание хорватского клуба. Зимнее трансферное окно в Хорватии открыто до 15 февраля.

Скауты «Динамо» Загреб высоко оценивают потенциал Батагова, поэтому хорватский клуб надеется завершить переговоры в ближайшее время.

Ранее за Динамо Загреб выступал украинский защитник Богдан Михайличенко, однако зимой перешел в житомирское «Полесье».

В текущем сезоне Арсений Батагов провел за «Зарю» 19 матчей и забил 2 гола, если учитывать все турниры.