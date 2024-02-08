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  4. Слоны или Суперорлы? Определена финальная пара Кубка Африки
Кубок африканских наций
08 февраля 2024, 06:59 | Обновлено 08 февраля 2024, 07:07
494
0

Слоны или Суперорлы? Определена финальная пара Кубка Африки

Финальный матч между Кот-д'Ивуаром и Нигерией состоится 11 февраля

08 февраля 2024, 06:59 | Обновлено 08 февраля 2024, 07:07
494
0
Слоны или Суперорлы? Определена финальная пара Кубка Африки
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 7 февраля в Кот-д'Ивуаре состоялись матчи 1/2 финала Кубка африканских наций по футболу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом полуфинале сборная Нигерии обыграла ЮАР по пенальти – 1:1 (пен. 4: 2). У нигерийцев гол забил Уильям Трост-Энонг с пенальти на 67-й минуте. А в конце основного времени, на 90-й минуте, Тебохо Мокоэна сравнял счет, также забив 11-метровый. В футбольной лотерее фортуна улыбнулась команде Нигерии.

Во втором полуфинале сборная Кот-д'Ивуара обыграла команду ДР Конго (1:0). Единственный гол для слонов в ворота леопардов на 65-й минуте забил Себастьян Алле.

В финале сыграют сборные Кот-д'Ивуара (прозвище: Слоны) и Нигерии (Суперорлы), Финальный матч пройдет 11 февраля в Абиджане. А во встрече за третье место днем ранее встретятся сборные ЮАР и ДР Конго.

Кубок африканских наций

Кот-д'Ивуар, 13 января – 11 февраля 2024

1/4 финала

  • 02.02. 19:00. Нигерия – Ангола – 1:0
  • 03.02. 22:00. Кабо-Верде – ЮАР – 0:0 (пен. 1:2)
  • 03.02. 19:00. Мали – Кот-д'Ивуар – 1:2 (д.в.)
  • 02.02. 22:00. ДР Конго – Гвинея – 3:1

1/2 финала

  • 07.02. 19:00. Нигерия – ЮАР – 1:1 (пен. 4:2)
  • 07.02. 22:00. Кот-д'Ивуар – ДР Конго – 1:0

За третье место

  • 10.02 22:00. ЮАР – ДР Конго

Финал

  • 11.02. 22:00. Нигерия – Кот-д'Ивуар

Сетка плей-офф

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Источник Sport.ua
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