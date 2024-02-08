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Кубок Англии
Ноттингем Форест
07.02.2024 21:45 – FT 1 : 1
5 : 3 Серия пенальти Серия пенальти
Бристоль Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
08 февраля 2024, 00:45 | Обновлено 08 февраля 2024, 01:00
14
0

Серия пенальти в переигровке. Ноттингем Форест прошел в 1/8 финала Кубка

Кубковое противостояние 1/16 финала с Бристоль Сити вышло напряженным

08 февраля 2024, 00:45 | Обновлено 08 февраля 2024, 01:00
14
0
Серия пенальти в переигровке. Ноттингем Форест прошел в 1/8 финала Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ноттингем Форест» пробился в 1/8 финала Кубка Англии, выиграв серию пенальти в переигровке.

Подопечные Нуну Эшпириту Санту во втором матче одолели по пенальти «Бристоль Сити».

Первый матч команды сыграли вничью (0:0), и второй поединок завершился миром в основное и дополнительное время (1:1)

Форвард Дивок Ориги открыл счет на 8-й минуте, гости отыгрались очень быстро усилиями Джейсона Найта.

В послематчевой серии пенальти «лесники» точнее исполнили 11-метровые (пен. 5:3).

В 1/8 финала Кубка Англии 28 февраля «Ноттингем Форест» сыграет с «Манчестер Юнайтед».

Кубок Англии. 1/16 финала, 7 февраля

Ноттингем Форест – Бристоль Сити – 1:1 (пен. 5:3) [первый матч – 0:0]

Голы: Дивок Ориги, 8 – Джейсон Найт, 14

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Кубок Англии по футболу Ноттингем Форест Бристоль Сити Дивок Ориги
Источник Sport.ua
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