Серия пенальти в переигровке. Ноттингем Форест прошел в 1/8 финала Кубка
Кубковое противостояние 1/16 финала с Бристоль Сити вышло напряженным
«Ноттингем Форест» пробился в 1/8 финала Кубка Англии, выиграв серию пенальти в переигровке.
Подопечные Нуну Эшпириту Санту во втором матче одолели по пенальти «Бристоль Сити».
Первый матч команды сыграли вничью (0:0), и второй поединок завершился миром в основное и дополнительное время (1:1)
Форвард Дивок Ориги открыл счет на 8-й минуте, гости отыгрались очень быстро усилиями Джейсона Найта.
В послематчевой серии пенальти «лесники» точнее исполнили 11-метровые (пен. 5:3).
В 1/8 финала Кубка Англии 28 февраля «Ноттингем Форест» сыграет с «Манчестер Юнайтед».
Кубок Англии. 1/16 финала, 7 февраля
Ноттингем Форест – Бристоль Сити – 1:1 (пен. 5:3) [первый матч – 0:0]
Голы: Дивок Ориги, 8 – Джейсон Найт, 14
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