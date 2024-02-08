Серия пенальти в переигровке. Ноттингем Форест прошел в 1/8 финала Кубка

«Ноттингем Форест» пробился в 1/8 финала Кубка Англии, выиграв серию пенальти в переигровке.

Подопечные Нуну Эшпириту Санту во втором матче одолели по пенальти «Бристоль Сити».

Первый матч команды сыграли вничью (0:0), и второй поединок завершился миром в основное и дополнительное время (1:1)

Форвард Дивок Ориги открыл счет на 8-й минуте, гости отыгрались очень быстро усилиями Джейсона Найта.

В послематчевой серии пенальти «лесники» точнее исполнили 11-метровые (пен. 5:3).

В 1/8 финала Кубка Англии 28 февраля «Ноттингем Форест» сыграет с «Манчестер Юнайтед».

Кубок Англии. 1/16 финала, 7 февраля

Ноттингем Форест – Бристоль Сити – 1:1 (пен. 5:3) [первый матч – 0:0]

Голы: Дивок Ориги, 8 – Джейсон Найт, 14

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