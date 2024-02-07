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  4. Источник: Багатов не покинет Зарю до конца сезона
Украина. Премьер лига
07 февраля 2024, 15:28 |
184
0

Источник: Багатов не покинет Зарю до конца сезона

Защитником интересовались европейские клубы

07 февраля 2024, 15:28 |
184
0
Источник: Багатов не покинет Зарю до конца сезона
ФК Заря. Арсений Батагов

Центральный защитник «Зари» Арсений Батагов не покинет клуб до конца нынешнего сезона. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Сейчас Багатов восстанавливается после травмы, которую он получил на зимних сборах. Вторую часть сезона он проведет в «Заре».

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Багатову со стороны «Динамо» Загреб и нидерландского «АЗ Алкмаар». По версии ТаТоТаке, информация об интересе со стороны «Динамо» Загреб не соответствует действительности.

Батагов выходил на поле в футболке луганчан в текущем сезоне 19 раз и забил 2 гола, а также отдал 2 ассиста. Transfermarkt оценивает защитника в 1,8 миллионов евро.

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Арсений Батагов Заря Луганск АЗ Алкмаар Динамо Загреб трансферы трансферы УПЛ травма ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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