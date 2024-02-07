Крутых проиграл в первом матче после игр за сборную Украины

Украинский теннисист Алексей Крутых (№370 ATP) не смог выйти во второй раунд турнира ITF M25 в Анталье.

В стартовом матче 5-й сеяный украинец проиграл «нейтральному» теннисисту Савве Полухину (№1766 ATP).

Анталья. Первый круг

Алексей Крутых (Украина) – Савва Полухин – 4:6, 3:6

Отметим, что на прошлой неделе Крутых в составе сборной Украины играл против команды США в Вильнюсе. В первом матче он в трех сетах уступил Себастьяну Корде, а в парной встрече в дуэте с Ильей Белобородько также в трех партиях проиграл дуэту Остин Крайчек / Раджив Рам.