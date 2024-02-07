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  4. Крутых проиграл в первом матче после игр за сборную Украины
ITF
07 февраля 2024, 12:37 |
188
2

Крутых проиграл в первом матче после игр за сборную Украины

Алексей уступил малоизвестному спортсмену

07 февраля 2024, 12:37 |
188
2
Крутых проиграл в первом матче после игр за сборную Украины
ATP. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых (№370 ATP) не смог выйти во второй раунд турнира ITF M25 в Анталье.

В стартовом матче 5-й сеяный украинец проиграл «нейтральному» теннисисту Савве Полухину (№1766 ATP).

Анталья. Первый круг
Алексей Крутых (Украина) – Савва Полухин – 4:6, 3:6

Отметим, что на прошлой неделе Крутых в составе сборной Украины играл против команды США в Вильнюсе. В первом матче он в трех сетах уступил Себастьяну Корде, а в парной встрече в дуэте с Ильей Белобородько также в трех партиях проиграл дуэту Остин Крайчек / Раджив Рам.

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Белобородько / Крутых – Крайчек / Рам. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Алексей Крутых
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Kamon
Вот и весь уровень Крутых, нету в Украине теннисистов уровня Долгополова 
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Олександр Науменко
Стрімке падіння.
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