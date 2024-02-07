Крутых проиграл в первом матче после игр за сборную Украины
Алексей уступил малоизвестному спортсмену
Украинский теннисист Алексей Крутых (№370 ATP) не смог выйти во второй раунд турнира ITF M25 в Анталье.
В стартовом матче 5-й сеяный украинец проиграл «нейтральному» теннисисту Савве Полухину (№1766 ATP).
Анталья. Первый круг
Алексей Крутых (Украина) – Савва Полухин – 4:6, 3:6
Отметим, что на прошлой неделе Крутых в составе сборной Украины играл против команды США в Вильнюсе. В первом матче он в трех сетах уступил Себастьяну Корде, а в парной встрече в дуэте с Ильей Белобородько также в трех партиях проиграл дуэту Остин Крайчек / Раджив Рам.
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