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Украина. Первая лига
07 февраля 2024, 11:13 | Обновлено 07 февраля 2024, 11:44
126
0

Кремень просматривает вратаря и несколько полевых игроков

Этой зимой клуб уже подписал контракты с двумя новичкам

07 февраля 2024, 11:13 | Обновлено 07 февраля 2024, 11:44
126
0
Кремень просматривает вратаря и несколько полевых игроков
Facebook. Игорь Климовский

Как стало известно Sport.ua, на просмотре в «Кремне» находятся 27-летний вратарь Владислав Логовский (в прошлом игрок «Таврии» и «Энергии» из Новой Каховки), последней командой которого был аматорский «Марамуреш» из Закарпатья, 20-летние полузащитники Дмитрий Диянчук (играл на правах аренды из «Миная» за «Хуст») и Дмитрий Полищук («Днепр-1» U19), а также 24-летний нападающий Иван Куць, который спустя год с небольшим может вернуться в родной клуб из любительской «Рокиты».

Также по-прежнему на просмотре в Кременчуге нигерийский полузащитник «Руха» Майкл Обамина.

Ранее «Кремень» подписал первых зимних новичков.

Полузащитник Артем Уманец, игравший в последнее время на правах аренды из «Ворсклы» за «Локомотив», тоже близок к тому, чтобы продолжить карьеру в Кременчуге.

«Кремень» занимает 7-е место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 14 очков.

Накануне в очередном матче Зимнего Кубка Ассоциации футбола Полтавщины команда Игоря Климовского проиграла «Ингульцу» (1:3). На 10 февраля в рамках этого же турнира у «Кремня» запланирован матч с «Рокитой» из одноименного села Миргородского района.

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Кремень Кременчуг инсайд Первая лига Украины Игорь Климовский
Источник Sport.ua
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