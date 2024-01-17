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Украина. Первая лига
17 января 2024, 21:43 |
882
0

Легионер Руха и экс-хавбек Буковины тренируются с Кремнем

Игорь Климовский просматривает потенциальных новичков

17 января 2024, 21:43 |
882
0
Легионер Руха и экс-хавбек Буковины тренируются с Кремнем
ФК Буковина. Иван Паламарчук

Как стало известно Sport.ua, фланговый полузащитник «Руха» Майкл Обамина и его коллега по амплуа Иван Паламарчук, в последнее время игравший за «Буковину», могут продолжить карьеру в «Кремне».

Накануне команда из Кременчуга вышла из отпуска. В числе тех, кто начал с «Кремнем» подготовку к весенней части сезона, есть 20-летний нигериец Обамина и 23-летний украинец Паламарчук.

Обамина стал игроком «Руха» в сентябре 2021 года. С тех пор он провел 6 официальных матчей за юниорскую команду львовян и 1 – за второлиговый «Рух-2». Один раз африканец попал в заявку главного «Руха» на игру Кубка Украины.

Паламарчук с августа 2022 по ноябрь 2023 года защищал цвета перволиговой «Буковины», в составе которой провел 35 официальных матчей и отдал 3 голевые передачи. Незадолго до Нового года Sport.ua сообщил об уходе Паламарчука из черновицкого клуба, что вскоре было подтверждено желто-черными официально.

«Кремень» весной поборется за сохранение прописки в Первой лиге. На данный момент команда Игоря Климовского с 14 очками занимает 7-е место в группе «Выбывание».

Ранее Sport.ua сообщал, что на просмотре в «Кремне» находится семь потенциальных новичков.

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Кремень Кременчуг Рух Львов трансферы трансферы УПЛ Первая лига Украины инсайд Игорь Климовский
Источник Sport.ua
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