Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. На просмотре в Кремне находится семь потенциальных новичков
Украина. Первая лига
16 января 2024, 21:59 | Обновлено 16 января 2024, 22:00
259
0

На просмотре в Кремне находится семь потенциальных новичков

Первым зимним новичком команды станет полузащитник Артем Уманец

16 января 2024, 21:59 | Обновлено 16 января 2024, 22:00
259
0
На просмотре в Кремне находится семь потенциальных новичков
ФК Кремень Кременчуг

Как стало известно Sport.ua, первым зимним новичком «Кремня» станет полузащитник Артем Уманец, который ранее защищал цвета киевского «Локомотива». Он, кстати, сын тренера «Кремня» Руслана Уманца, который помогает рулевому Игорю Климовскому.

По информации нашего источника, сейчас в расположении «Кремня» находятся на просмотре семь потенциальных новобранцев, которые вскоре будут иметь возможность продемонстрировать свое умение на всеукраинском турнире на призы ассоциации футбола Полтавщины. Там соперниками «Кремня» на предварительном этапе будут: ФК «Большие Сорочинцы» (24 января), «Горняк-Спорт» (31 января), «Олимпия» (Савинцы) – 3 февраля, «Ингулец» (6 февраля), «Ракита» (10 февраля). В случае выхода в следующий раунд «Кремень» сыграет еще два поединка.

Остальные этапы подготовки к весенней части сезона «Кремень» также проведет на Полтавщине. Запланировано еще четыре спарринга, в частности, 9 марта с «Полтавой».

Пока что «Кремень» занимает седьмое место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 14 очков.

Ранее стало известно, что «Ингулец» все этапы подготовки проведет в Украине.

По теме:
Судакова зимой не будет. Ювентус рассказал о трансферных планов
ОФИЦИАЛЬНО. Осиек расторг контракт с Гармашем
Полузащитник Шахтера заинтересовал Ренн. Но пока без конкретики
Кремень Кременчуг трансферы Руслан Уманец инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гвардиола дал совет Барселоне после поражения в Суперкубке
Футбол | 16 января 2024, 14:24 1
Гвардиола дал совет Барселоне после поражения в Суперкубке
Гвардиола дал совет Барселоне после поражения в Суперкубке

Тренер «Манчестер Сити» верит, что ситуация наладится

Ничего Особенного. Дальше – лишь Саудовская Аравия
Футбол | 16 января 2024, 19:11 7
Ничего Особенного. Дальше – лишь Саудовская Аравия
Ничего Особенного. Дальше – лишь Саудовская Аравия

Валерий Василенко – об очередной отставке Жозе Моуринью

Вулверхэмптон – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
Футбол | 16.01.2024, 21:05
Вулверхэмптон – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
Вулверхэмптон – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
Ига дала надежду. Свентек выбила чемпионку 2020 года из Australian Open
Теннис | 16.01.2024, 07:25
Ига дала надежду. Свентек выбила чемпионку 2020 года из Australian Open
Ига дала надежду. Свентек выбила чемпионку 2020 года из Australian Open
Шахтер отправит полузащитника в аренду в Сербию
Футбол | 16.01.2024, 17:04
Шахтер отправит полузащитника в аренду в Сербию
Шахтер отправит полузащитника в аренду в Сербию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У кого 10? Стала известна оценка Лунина за матч Суперкубка Реал – Барселона
У кого 10? Стала известна оценка Лунина за матч Суперкубка Реал – Барселона
14.01.2024, 23:20 1
Футбол
Карло, что с тобой? Анчелотти заявил, что в Ла Лиге будет играть Кепа
Карло, что с тобой? Анчелотти заявил, что в Ла Лиге будет играть Кепа
15.01.2024, 00:15 22
Футбол
Цыганкову досталось. Тренер Жироны прокомментировал матч с Альмерией
Цыганкову досталось. Тренер Жироны прокомментировал матч с Альмерией
14.01.2024, 18:27 2
Футбол
ВИДЕО. Капитан Реала расцеловал Лунина после победы над Барсой в Суперкубке
ВИДЕО. Капитан Реала расцеловал Лунина после победы над Барсой в Суперкубке
14.01.2024, 23:35 8
Футбол
ВИДЕО. Великолепная игра ногами. Лунин снова спас Реал
ВИДЕО. Великолепная игра ногами. Лунин снова спас Реал
14.01.2024, 21:51 4
Футбол
Разбил голову и сделал суперсейв. Названа оценка Миколенко за матч Эвертона
Разбил голову и сделал суперсейв. Названа оценка Миколенко за матч Эвертона
14.01.2024, 18:42 6
Футбол
Впервые без голов. Жирона в меньшинстве сыграла вничью против Альмерии
Впервые без голов. Жирона в меньшинстве сыграла вничью против Альмерии
14.01.2024, 17:03 320
Футбол
Стала известна судьба Степаненко в Шахтере
Стала известна судьба Степаненко в Шахтере
15.01.2024, 16:16 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем