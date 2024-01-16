На просмотре в Кремне находится семь потенциальных новичков

Как стало известно Sport.ua, первым зимним новичком «Кремня» станет полузащитник Артем Уманец, который ранее защищал цвета киевского «Локомотива». Он, кстати, сын тренера «Кремня» Руслана Уманца, который помогает рулевому Игорю Климовскому.

По информации нашего источника, сейчас в расположении «Кремня» находятся на просмотре семь потенциальных новобранцев, которые вскоре будут иметь возможность продемонстрировать свое умение на всеукраинском турнире на призы ассоциации футбола Полтавщины. Там соперниками «Кремня» на предварительном этапе будут: ФК «Большие Сорочинцы» (24 января), «Горняк-Спорт» (31 января), «Олимпия» (Савинцы) – 3 февраля, «Ингулец» (6 февраля), «Ракита» (10 февраля). В случае выхода в следующий раунд «Кремень» сыграет еще два поединка.

Остальные этапы подготовки к весенней части сезона «Кремень» также проведет на Полтавщине. Запланировано еще четыре спарринга, в частности, 9 марта с «Полтавой».

Пока что «Кремень» занимает седьмое место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 14 очков.

Ранее стало известно, что «Ингулец» все этапы подготовки проведет в Украине.