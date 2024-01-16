Ингулец все этапы подготовки проведет в Украине

Как стало известно Sport.ua, первый в 2024 году спарринг футболисты «Ингульца» проведут 24 января с «Олимпией» (Савинцы).

Это состоится в стартовом туре всеукраинского турнира на призы ассоциации футбола Полтавщины. 31 января подопечные Владислава Лупашко будут выяснять отношения с «Рокитой», 3 февраля – с «Горняком-Спортом», 6 февраля – с «Кремнем», 11-го – с ФК «Великие Сорочинцы». В случае выхода в следующий раунд «Ингулец» сыграет еще два поединка.

Подготовку к весенней части сезона «Ингулец» проведет в Украине. От сбора в Турции пришлось отказаться. Заключительный этап начнется со спарринга с «Полтавой» 1 марта. Петровчане будут прилагать усилия, чтобы сыграть хотя бы три контрольных матча с командами УПЛ.

Тренерский штаб рассчитывает усилить ряды «Ингульца» 2-3 новичками.

«Ингулец» занимает второе место в группе «Чемпионская» Первой лиги, набрав 42 очка.