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Украина. Первая лига
31 января 2024, 16:09 | Обновлено 31 января 2024, 16:23
245
0

Кремень подписал первых зимних новичков

Команда усилилась игроками «Буковины» и ЮКСА

31 января 2024, 16:09 | Обновлено 31 января 2024, 16:23
245
0
Кремень подписал первых зимних новичков
Facebook. Игорь Климовский

Как стало известно Sport.ua, ряды перволиговой команды из Кременчуга пополнили Иван Паламарчук, ранее выступавший за «Буковину» и Назарий Пастернак из ФК «ЮКСА».

Сейчас подопечные Игоря Климовского выступают в турнире на призы Полтавской ассоциации футбола. На просмотре находится еще несколько потенциальных новичков, в частности, нигериец Майкл Обамина из «Руха-2».

«Кремень» занимает седьмое место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 14 очков.

Ранее сообщалось, что «Кремень» к новым испытаниям будет готовиться в два этапа.

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Кремень Кременчуг инсайд Первая лига Украины Игорь Климовский
Источник Sport.ua
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