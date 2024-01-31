Кремень подписал первых зимних новичков

Как стало известно Sport.ua, ряды перволиговой команды из Кременчуга пополнили Иван Паламарчук, ранее выступавший за «Буковину» и Назарий Пастернак из ФК «ЮКСА».

Сейчас подопечные Игоря Климовского выступают в турнире на призы Полтавской ассоциации футбола. На просмотре находится еще несколько потенциальных новичков, в частности, нигериец Майкл Обамина из «Руха-2».

«Кремень» занимает седьмое место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 14 очков.

Ранее сообщалось, что «Кремень» к новым испытаниям будет готовиться в два этапа.