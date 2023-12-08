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Украина. Первая лига
08 декабря 2023, 14:17 |
205
0

Кремень к новым испытаниям будет готовиться в два этапа

Команда в отпуске до 11 января

08 декабря 2023, 14:17 |
205
0
Кремень к новым испытаниям будет готовиться в два этапа
Игорь Климовский

Как стало известно Sport.ua, футболисты перволигового «Кремня» возвращаются из отпуска 11 января 2024 года. Первый этап подготовки продлится до 23 января, во время которого главный тренер Игорь Климовский просмотрит потенциальных новичков.

А 15 февраля начнется второй сбор, где уже внимание будет сосредоточено на игровой практике. Планируется проведение 9 спаррингов.

По информации нашего источника, поскольку у «Кремня» короткая скамейка запасных, то было решено сохранить всех тех игроков, которые находятся на контракте. В январе на просмотр должны приехать два молодых футболиста из «Ингульца», будут привлечены к тренировкам с основной командой и лидеры «Кремня-2», который выступает во Второй лиге.

Футболисты «Кремня» финишировали восьмыми в группе «Б» Первой лиги, набрав 14 пунктов, а с учетом пунктов команд группы «А» занимают 16 место в группе «выбывания».

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Кремень Кременчуг Кремень-2 Кременчуг Первая лига Украины Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд Игорь Климовский Ингулец
Источник Sport.ua
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