Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге резко поднялся перед матчем с Реалом

Коэффициент на чемпионство футбольного клуба «Жирона» в Ла Лиге 2023/24 составляет 6.50.

Команда с украинцами Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым является вторым фаворитом на титул. Больше шансов на триумф только у «Реала» с Андреем Луниным – 1.17.

Перед 23-м туром чемпионата Испании на трофей жиронцев котировки составляли 5.00. Подопечные Мичела не сумели обыграть «Реал Сосьедад» (0:0), поэтому коэффициент резко повысился.

«Красное-белые» занимают второе место в таблице чемпионата с 56 очками после 23 туров. У «Реала» 58 пунктов.

На третьем месте идет «Барселона» (50), на четвертом – «Атлетико» (48).

Топ-5 фаворитов на чемпионство в Ла Лиге 2023/24 после 22 тура:

Реал Мадрид – 1.17 Жирона – 6.50 Барселона – 15.00 Атлетико Мадрид – 25.00 Атлетик Бильбао – 350.00

В 24-м туре Довбик и Цыканков встретятся с Луниным. «Жирона» в гостях сыграет против «Реала». Поединок пройдет 10 февраля на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Время начала встречи – 19:30 по Киеву.