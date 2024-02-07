Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге резко поднялся перед матчем с Реалом
10 февраля Артем Довбик и Виктор Цыганков проведут поединок против Андрея Лунина
Коэффициент на чемпионство футбольного клуба «Жирона» в Ла Лиге 2023/24 составляет 6.50.
Команда с украинцами Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым является вторым фаворитом на титул. Больше шансов на триумф только у «Реала» с Андреем Луниным – 1.17.
Перед 23-м туром чемпионата Испании на трофей жиронцев котировки составляли 5.00. Подопечные Мичела не сумели обыграть «Реал Сосьедад» (0:0), поэтому коэффициент резко повысился.
«Красное-белые» занимают второе место в таблице чемпионата с 56 очками после 23 туров. У «Реала» 58 пунктов.
На третьем месте идет «Барселона» (50), на четвертом – «Атлетико» (48).
Топ-5 фаворитов на чемпионство в Ла Лиге 2023/24 после 22 тура:
- Реал Мадрид – 1.17
- Жирона – 6.50
- Барселона – 15.00
- Атлетико Мадрид – 25.00
- Атлетик Бильбао – 350.00
В 24-м туре Довбик и Цыканков встретятся с Луниным. «Жирона» в гостях сыграет против «Реала». Поединок пройдет 10 февраля на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Время начала встречи – 19:30 по Киеву.
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