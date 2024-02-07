Жеребьевка Лиги наций 2024/25. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 февраля 2024 года в 19:00 по киевскому времени в Париже состоится жеребьевка Лиги наций 2024/25.

В дивизионах А, В и С будет выступать по 16 сборных, а в дивизионе D – 6 команд.

Корзины сформированы в соответствии с рейтингом сборных по итогам Лиги наций 2022/23. Единственная из всех членов УЕФА команда – россия – снова к соревнованиям не допущена.

Сборная Украины попала во вторую корзину Лиги В и получит по одному сопернику из первой, третьей и четвертой корзин.

Возможные соперники сборной Украины

🔹 Из корзины 1 соперником Украины станет: Австрия, Чехия, Англия или Уэльс.

🔹 Из корзины 3 у сине-желтых тоже 4 варианта: Словения, Ирландия, Албания, Черногория

🔹 Из корзины 4 оппонентом команды Реброва будет: Грузия, Греция, Турция, Казахстан

Формат соревнований

В дивизионах А, В и С участники разделены на четыре группы по четыре команды. В дивизионе D будут две группы по три сборных.

Победители групп Лиги А и команды, занявшие вторые места, примут участие в четвертьфинальных матчах ЛН дома и на выезде, а победители этих противостояний квалифицируются в финал четырех. Сборные, которые займут последние места в своих квартетах, перейдут в дивизион В.

Команды, занявшие первые места в группах дивизионов В, С и D, поднимутся соответственно в дивизионы А, В и С. Сборные, которые займут последние места в дивизионе В, перейдут в дивизион С. Две худшие сборные дивизиона С перейдут в дивизион D.

Команды, которые займут третье место в группах Лиги А и третье – в Лиге В, сыграют в плей-офф за повышение/понижение дома и на выезде против команд, которые займут вторые места в группах Лиги В и вторые – в группах Лиги С соответственно.

Лига наций 2024/25

Посев участников Лиги А

Корзина 1: Испания, Хорватия, Италия, Нидерланды

Корзина 2: Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия

Корзина 3: Швейцария, Германия, Польша, Франция

Корзина 4: Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия

Посев участников Лиги В

Корзина 1: Австрия, Чехия, Англия, Уэльс

Корзина 2: Финляндия, Украина , Исландия, Норвегия

, Исландия, Норвегия Корзина 3: Словения, Ирландия, Албания, Черногория

Корзина 4: Грузия, Греция, Турция, Казахстан

Посев участников Лиги С

Корзина 1: Румыния, Швеция, Армения, Люксембург

Корзина 2: Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские острова.

Корзина 3: Северная Македония, Словакия, Северная Ирландия, Кипр

Корзина 4: Беларусь, Литва / Гибралтар, Эстония, Латвия

Посев участников Лиги D

Корзина 1: Литва / Гибралтар, Молдова

Корзина 2: Мальта, Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн

Календарь матчей Лиги наций

1-й тур: 5–7 сентября 2024 года

2-й тур: 8–10 сентября 2024 года

3-й тур: 10–12 октября 2024 года

4-й тур: 13–15 октября 2024 года

5-й тур: 14–16 ноября 2024 года

6-й тур: 17–19 ноября 2024 года

Плей-офф: 17–25 марта 2025 года

Финал четырех: 2–10 июня 2025 года

Жеребьевка Лиги наций 2024/25. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция проводится на официальном сайте УЕФА 8 октября в 18:00 по Киеву.