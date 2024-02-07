Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жеребьевка Лиги наций 2024/25. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига наций
07 февраля 2024, 08:59 |
343
0

Жеребьевка Лиги наций 2024/25. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 февраля в 18:00 видеотрансляцию церемонии жеребьевки

07 февраля 2024, 08:59 |
343
0
Жеребьевка Лиги наций 2024/25. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УЕФА

8 февраля 2024 года в 19:00 по киевскому времени в Париже состоится жеребьевка Лиги наций 2024/25.

В дивизионах А, В и С будет выступать по 16 сборных, а в дивизионе D – 6 команд.

Корзины сформированы в соответствии с рейтингом сборных по итогам Лиги наций 2022/23. Единственная из всех членов УЕФА команда – россия – снова к соревнованиям не допущена.

Сборная Украины попала во вторую корзину Лиги В и получит по одному сопернику из первой, третьей и четвертой корзин.

Возможные соперники сборной Украины

🔹 Из корзины 1 соперником Украины станет: Австрия, Чехия, Англия или Уэльс.

🔹 Из корзины 3 у сине-желтых тоже 4 варианта: Словения, Ирландия, Албания, Черногория

🔹 Из корзины 4 оппонентом команды Реброва будет: Грузия, Греция, Турция, Казахстан

Формат соревнований

В дивизионах А, В и С участники разделены на четыре группы по четыре команды. В дивизионе D будут две группы по три сборных.

Победители групп Лиги А и команды, занявшие вторые места, примут участие в четвертьфинальных матчах ЛН дома и на выезде, а победители этих противостояний квалифицируются в финал четырех. Сборные, которые займут последние места в своих квартетах, перейдут в дивизион В.

Команды, занявшие первые места в группах дивизионов В, С и D, поднимутся соответственно в дивизионы А, В и С. Сборные, которые займут последние места в дивизионе В, перейдут в дивизион С. Две худшие сборные дивизиона С перейдут в дивизион D.

Команды, которые займут третье место в группах Лиги А и третье – в Лиге В, сыграют в плей-офф за повышение/понижение дома и на выезде против команд, которые займут вторые места в группах Лиги В и вторые – в группах Лиги С соответственно.

Лига наций 2024/25

Посев участников Лиги А

  • Корзина 1: Испания, Хорватия, Италия, Нидерланды
  • Корзина 2: Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия
  • Корзина 3: Швейцария, Германия, Польша, Франция
  • Корзина 4: Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия

Посев участников Лиги В

  • Корзина 1: Австрия, Чехия, Англия, Уэльс
  • Корзина 2: Финляндия, Украина, Исландия, Норвегия
  • Корзина 3: Словения, Ирландия, Албания, Черногория
  • Корзина 4: Грузия, Греция, Турция, Казахстан

Посев участников Лиги С

  • Корзина 1: Румыния, Швеция, Армения, Люксембург
  • Корзина 2: Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские острова.
  • Корзина 3: Северная Македония, Словакия, Северная Ирландия, Кипр
  • Корзина 4: Беларусь, Литва / Гибралтар, Эстония, Латвия

Посев участников Лиги D

  • Корзина 1: Литва / Гибралтар, Молдова
  • Корзина 2: Мальта, Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн

Календарь матчей Лиги наций

  • 1-й тур: 5–7 сентября 2024 года
  • 2-й тур: 8–10 сентября 2024 года
  • 3-й тур: 10–12 октября 2024 года
  • 4-й тур: 13–15 октября 2024 года
  • 5-й тур: 14–16 ноября 2024 года
  • 6-й тур: 17–19 ноября 2024 года
  • Плей-офф: 17–25 марта 2025 года
  • Финал четырех: 2–10 июня 2025 года

Жеребьевка Лиги наций 2024/25. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция проводится на официальном сайте УЕФА 8 октября в 18:00 по Киеву.

📺 Видеотрансляция

По теме:
Женская Лига чемпионов. Жеребьевкой определены пары 1/4 финала
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
«Не трогай мяч в матче с Уэльсом». Ярмоленко – о худшем моменте в карьере
жеребьевка сборная Украины по футболу Лига наций смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Педриньо возвращается в Шахтер, Очеретько в Днепре-1, украинец в Сампдории
Футбол | 07 февраля 2024, 08:05 0
Педриньо возвращается в Шахтер, Очеретько в Днепре-1, украинец в Сампдории
Педриньо возвращается в Шахтер, Очеретько в Днепре-1, украинец в Сампдории

Главные новости за 6 февраля на Sport.ua

«Какая-то Санта Барбара». Редкач высказался об отношениях Усика и Ломаченко
Бокс | 06 февраля 2024, 10:15 0
«Какая-то Санта Барбара». Редкач высказался об отношениях Усика и Ломаченко
«Какая-то Санта Барбара». Редкач высказался об отношениях Усика и Ломаченко

Украинский боксер позволил себе комментарий

ВИДЕО. Как занимается Степаненко? Шахтер провел фитнес и удерживал мяч
Футбол | 07.02.2024, 04:59
ВИДЕО. Как занимается Степаненко? Шахтер провел фитнес и удерживал мяч
ВИДЕО. Как занимается Степаненко? Шахтер провел фитнес и удерживал мяч
ВИДЕО. Жена Лунина похвасталась сексуальной фигурой в нижнем белье
Футбол | 06.02.2024, 12:20
ВИДЕО. Жена Лунина похвасталась сексуальной фигурой в нижнем белье
ВИДЕО. Жена Лунина похвасталась сексуальной фигурой в нижнем белье
Последняя звезда Поднебесной. Почему Оскар все еще играет в Китае
Футбол | 06.02.2024, 12:17
Последняя звезда Поднебесной. Почему Оскар все еще играет в Китае
Последняя звезда Поднебесной. Почему Оскар все еще играет в Китае
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Как выглядит Дани Алвес после года тюрьмы? Суд над легендой футбола
ФОТО. Как выглядит Дани Алвес после года тюрьмы? Суд над легендой футбола
06.02.2024, 13:25 2
Футбол
Довбик ответил на вопрос, сыграет ли с Реалом в следующем матче
Довбик ответил на вопрос, сыграет ли с Реалом в следующем матче
06.02.2024, 17:26 7
Футбол
«Удар для Усика». Легендарный Рой Джонс оценил срыв боя украинца с Фьюри
«Удар для Усика». Легендарный Рой Джонс оценил срыв боя украинца с Фьюри
05.02.2024, 08:11 3
Бокс
Известно, что Реал планирует делать с будущим Лунина. А что хочет Андрей?
Известно, что Реал планирует делать с будущим Лунина. А что хочет Андрей?
05.02.2024, 11:34 5
Футбол
Усик назвал причины травмы у Фьюри, которая сорвала их бой
Усик назвал причины травмы у Фьюри, которая сорвала их бой
05.02.2024, 08:29
Бокс
Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Какие выводы сделал баск?
Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Какие выводы сделал баск?
06.02.2024, 17:05 7
Футбол
Лунин услышал вердикт тренерского штаба Реала. Что они думают об украинце?
Лунин услышал вердикт тренерского штаба Реала. Что они думают об украинце?
06.02.2024, 09:38 2
Футбол
Выстраивается очередь на бой с Фьюри. «У Кличко достаточно огня»
Выстраивается очередь на бой с Фьюри. «У Кличко достаточно огня»
05.02.2024, 15:52 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем