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Украина. Премьер лига
07 февраля 2024, 00:27 | Обновлено 07 февраля 2024, 00:34
74
0

Богдан КОГУТ: «С Люнгбю в обороне команда сыграла образцово»

Голкипер «Вереса» рассказал о зимних сборах ровенского клуба

07 февраля 2024, 00:27 | Обновлено 07 февраля 2024, 00:34
74
0
Богдан КОГУТ: «С Люнгбю в обороне команда сыграла образцово»
ФК Верес. Богдан Когут

Вратарь «Вереса» Богдан Когут эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о спарринге ровенской команды с датским «Люнгбю», который завершился вничью (0:0):

«Польза от сбора в Турции не только в том, что мы можем тренироваться зимой на травяных полях, но и в том, что наши спарринг-партнеры представляют различные футбольные школы.

«Люнгбю» запомнился умелым контролем мяча, высокой культурой паса. Территориальное преимущество было на стороне датчан, но до опасных моментов у ворот «Верес» дело не доходило. Следует отдать должное нашим защитникам, продемонстрировавшим гибкость и умение перекрывать уязвимые зоны. Это не может не радовать, потому что в предыдущих контрольных поединках оборона была не безгрешна.

Еще один положительный момент – с появлением целой группы новичков обострилась конкуренция за место в стартовом составе. Есть новички. Убежден, что все они оправдают надежду.

Также очевидны изменения к лучшему и с микроклиматом в команде. Где-то в этом заслуга нового тренерского штаба, который во время занятий и спаррингов пытается быть в водовороте событий».

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Верес Ровно Люнгбю товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Богдан Когут учебно-тренировочные сборы инсайд
Источник Sport.ua
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