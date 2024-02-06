Он пойдет в президенты УЕФА на третий срок? В Хорватии поддержали Чеферина

Заседание исполнительного совета состоялось в штаб-квартире Хорватской футбольной ассоциации (HNS).

Хорватская футбольная ассоциация поддержала Александера Чеферина, а не Звонимира Бобана.

Скорее всего, 8 февраля Конгресс УЕФА примет изменения в Устав организации, благодаря которым Чеферин сможет остаться на посту президента УЕФА аж до 2031 года.

Ранее Бобан, легенда хорватского футбола, покинул исполком УЕФА в знак протеста против изменений в Устав, согласно которым президент организации сможет баллотироваться на третий срок.

В заявлении HNS сказано: «В преддверии предстоящего Конгресса УЕФА в Париже Исполнительный комитет HNS обсудил текущие темы, связанные с руководящим органом европейского футбола, включая предлагаемые изменения в Устав УЕФА.

Исполнительный совет Хорватской футбольной ассоциации выразил сожаление в связи с уходом Звонимира Бобана с руководящей должности в УЕФА, которую он занимал с 2021 года. Ассоциация уважает такое решение, которое не повлияет на продолжение качественного сотрудничества между УЕФА и HNS на благо хорватского и европейского футбола.

Исполком подробно рассмотрел вопросы повестки дня Конгресса и поддержит предложенные решения. Была подчеркнута важность единства европейской футбольной семьи и дальнейшей поддержки нынешнего руководства УЕФА, которое успешно решает задачи, стоящие перед европейским футболом, а также является проверенным партнером HNS».