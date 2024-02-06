Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига06 февраля 2024, 15:05 | Обновлено 06 февраля 2024, 15:10
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Ворскла – Согдиана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 февраля в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
06 февраля 2024, 15:05 | Обновлено 06 февраля 2024, 15:10
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Полтавская «Ворскла» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперником полтавской команды будет Согдиана из Узбекистана.
Начало товарищеского матча запланировано на 6 февраля 14:00 по Киеву.
Ворскла – Согдиана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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