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Товарищеские матчи
Ворскла
06.02.2024 14:00 – 90+ 1 : 0
Согдиана
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
06 февраля 2024, 15:05 | Обновлено 06 февраля 2024, 15:10
243
0

Ворскла – Согдиана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 февраля в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

06 февраля 2024, 15:05 | Обновлено 06 февраля 2024, 15:10
243
0
Ворскла – Согдиана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Полтавская «Ворскла» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперником полтавской команды будет Согдиана из Узбекистана.

Начало товарищеского матча запланировано на 6 февраля 14:00 по Киеву.

Ворскла – Согдиана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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