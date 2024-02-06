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Украина. Премьер лига
06 февраля 2024, 17:03 | Обновлено 06 февраля 2024, 17:09
105
0

Пятая победа на сборе. Ворскла обыграла в Турции узбекскую Согдиану

Голами у полтавчан отличились Фелипе, Островский и Степанюк

06 февраля 2024, 17:03 | Обновлено 06 февраля 2024, 17:09
105
0
Пятая победа на сборе. Ворскла обыграла в Турции узбекскую Согдиану
ФК Ворскла

Во вторник, 6 февраля, полтавская «Ворскла» провела очередной контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции.

Соперником подопечных Сергея Долганского стал представитель чемпионата Узбекистана – «Согдиана».

Полтавчане открыли счет в первом тайме благодаря точному удару бразильца Фелипе, но на старте второй половины встречи соперник сравнял счет после ужасной ошибки голкипера «Ворсклы». Впрочем, впоследствии полтавчане усилиями Островского и Степанюка, в компенсированное время реализовавшего пенальти, все же склонили чашу весов в свою пользу.

В итоге, 3:1 – уже пятая победа «Ворсклы» на турецком сборе.

Контрольный матч. 6 февраля

«Ворскла» (Украина) – «Согдиана» (Узбекистан) – 3:1

«Ворскла» (1 тайм): Исенко, Бацула, Рамирес, Корниенко, Пердута, Толи, Фелипе, Челядин, Мякушко, Кане, Ковталюк.

«Ворскла» (2 тайм): Домолега, Чеснаков, Изотов, Сантана (Бацула, 65), Крупский, Челядин, Скляр, игрок на просмотре, Галас, Островский, Степанюк.

Голы: Фелипе (37), Островский (72), Степанюк (90+1, с пенальти) – (46).

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Ворскла Полтава контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Руслан Степанюк Владислав Островский Фелипе Родригес Сергей Долганский Согдиана
Источник Sport.ua
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