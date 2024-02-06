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Англия
06 февраля 2024, 13:20 | Обновлено 06 февраля 2024, 13:36
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1

Мудрик и Ко могут не волноваться. Челси не уволит Почеттино

Аргентинский специалист может спокойно творить и дальше

06 февраля 2024, 13:20 | Обновлено 06 февраля 2024, 13:36
150
1
Мудрик и Ко могут не волноваться. Челси не уволит Почеттино
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Лондонский «Челси» не пойдет на увольнение главного тренера команды Маурисио Почеттино в настоящий момент.

Ранее сообщалось, что специалист из Аргентины находится на грани увольнения после поражения команды от «Вулверхэмптона» (1:4) в 23-м туре чемпионата Англии.

Расставание с Почеттино повлечет за собой выплату ему денежной компенсации. Она, как известно, будут равна примерно 10 млн фунтов. Данная статья расходов нанесет болезненный удар по стараниям клуба соответствовать требования финансового фэйр-плей. Нынче ситуация у «Челси» с выполнением финансовых норм очень непростая, что гарантирует Почеттино место на тренерской скамье команды и в дальнейшем.

«Челси» идет на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ. Команда провела 23 матча и набрала 31 очко.

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Источник: Челси пока не планирует увольнять Почеттино
«Упрямый, делает свое». Тренер поделился опытом работы с Мудриком
Маурисио Почеттино Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу отставка
Источник AS
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Alehandro
"...після поразки команди від «Вулвергемптона» (1:4)". Взагалі-то рахунок матчу - 2:4
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