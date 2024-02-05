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  4. Мудрик рискует лишиться тренера. Почеттино подошел к опасной грани
Англия
05 февраля 2024, 07:12 | Обновлено 05 февраля 2024, 07:15
263
3

Мудрик рискует лишиться тренера. Почеттино подошел к опасной грани

Аргентинского специалиста могут уволить из «Челси»

05 февраля 2024, 07:12 | Обновлено 05 февраля 2024, 07:15
263
3
Мудрик рискует лишиться тренера. Почеттино подошел к опасной грани
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино может быть отправлен в отставку.

В руководстве «пенсионеров» имеется сильное недовольство последними результатами коллектива, цвета которого, напомним, защищает украинский вингер Михаил Мудрик. Источник утверждает, что поражение от «Вулверхэмптона» (2:4) в АПЛ в воскресенье, 4 февраля, может стать поводом для увольнения 51-летнего аргентинца.

Почеттино возглавляет «Челси» с июля 2023 года. Команда провела под его руководством 31 матч во всех турнирах, одержала 15 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений.

«Челси» в таблице чемпионата Англии занимает 11-е место, имея 31 очко после 23 матчей.

Ранее Маурисио Почеттино дал совет Михаилу Мудрику, чтобы стать игроком старта «Челси».

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Источник TeamTalk
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Комментарии 3
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Falko
Мурзік це просто якийсь безжальний кілер. За якийсь рік може звільнити вже третього тренера )
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Swimmer
дайте йому спокiй! Хочаб до кiнця сезону. Тотнем, його керiвники, колись зробили помилку, так само швидко звiльнивши його.
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