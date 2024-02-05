Мудрик рискует лишиться тренера. Почеттино подошел к опасной грани
Аргентинского специалиста могут уволить из «Челси»
Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино может быть отправлен в отставку.
В руководстве «пенсионеров» имеется сильное недовольство последними результатами коллектива, цвета которого, напомним, защищает украинский вингер Михаил Мудрик. Источник утверждает, что поражение от «Вулверхэмптона» (2:4) в АПЛ в воскресенье, 4 февраля, может стать поводом для увольнения 51-летнего аргентинца.
Почеттино возглавляет «Челси» с июля 2023 года. Команда провела под его руководством 31 матч во всех турнирах, одержала 15 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений.
«Челси» в таблице чемпионата Англии занимает 11-е место, имея 31 очко после 23 матчей.
Ранее Маурисио Почеттино дал совет Михаилу Мудрику, чтобы стать игроком старта «Челси».
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